Натуральные числа и действия с ними

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Анализ функций
Свойства функций Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции
Уравнения
Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по прямой Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения Практико-ориентированные задания Вероятность Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Введение в текстовые задачи
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Биссектриса Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Отношения в геометрии Медиана Векторы Скалярное произведение векторов Равенство фигур Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Ромб Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Симметрия Трапеция Прямоугольник Параллелограммы Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Высота Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Многоугольники Квадрат Средняя линия Прямые и углы на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Пифагора Подобие фигур
Числа и действия с ними
Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая

Натуральные числа и действия с ними

Натуральные числа – это те числа, которые применяются для счета (\(1,\ 2,\ 3,\ 4\ldots).\) Каждое следующее натуральное число больше предыдущего на 1.

Самое маленькое натуральное число (натурального ряда) – 1, самого большого числа нет, потому что натуральный ряд можно продолжать бесконечно.

Ноль НЕ является натуральным числом!

КАК ЧИТАТЬ НАУТРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА:

  1. Значность натуральных чисел.

  • Если натуральное число состоит из одной цифры – такое число однозначное (4, 8, 2, 7);

  • Если натуральное число состоит из двух цифр – такое число двузначное (14, 28, 67, 93);

  • Если натуральное число состоит из трёх цифр – такое число трёхзначное (185, 681, 792, 999);

И так далее числа могут быть четырёх- пяти- шестизначные.

  1. Разряды и классы.

  • Разряды:

Существует три разряда чисел: сотни, десятки и единицы, слева направо.

Например число 486 имеет 4 сотни, 8 десятков и 6 единиц.

  • Классы:

Три разряда натурального числа (сотни единицы и десятки вместе) образуют классы (единицы, тысячи, миллионы, миллиарды и так далее).

Например, число 13 615 000 706:

При произношении числа читаются все классы кроме единиц. Разряды не читаются. Те классы, где все числа равны 0 – тоже не читаются.

Получим что 13 615 000 706 – это 13 миллиардов 615 миллионов 706

СЛОЖЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

Сложить два натуральных числа – это значит прибавить к одному числу количество единиц второго числа:

\(5 + 3 = 5 + 1 + 1 + 1 = 6 + 1 + 1 = 7 + 1 = 8\)

Если a + b = c, то a и b – слагаемые, а c – сумма

Например, \(5 + 3 = 8:\ \)

5 – первое слагаемое, 3 – второе слагаемое, 8 – их сумма.

СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ:

  1. Сумма чисел не меняется при перестановке слагаемых (переместительное свойство):

\(a + b = b + a\)

Например: \(4 + 2 = 2 + 4 = 6.\)

  1. Чтобы прибавить к числу сумму двух других чисел, надо прибавить первое слагаемое этой суммы, а оптом второе (сочетательное свойство):

\(a + (b + c) = a + b + c\)

Например: \(2 + (7 + 1) = 2 + 7 + 1 = 9 + 1 = 10\ или\ (7 + 1) + 2 = 7 + 1 + 2 = 8 + 2 = 10.\)

  1. От прибавления числа 0 сумма не меняется:

\(a + 0 = a\)

Например: \(6 + 0 = 6.\)

ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

Вычитание – это действие, с помощью которого мы находим одно слагаемое, зная второе и их сумму.

\(2 + ? = 6\)

\(6–2 = 4\)

Если \(\mathbf{c}\mathbf{–}\mathbf{a}\mathbf{=}\mathbf{b}\), то с – уменьшаемое, a – вычитаемое, а b – разность.

Например\(,\ 6–2 = 4:\)

6 – уменьшаемое, 3 – вычитаемое, 8 – их разность.

При действиях с натуральными числами вычитаемое не может быть больше уменьшаемого.

Таким образом разность чисел показывает, НА сколько уменьшаемое больше вычитаемого.

СВОЙСТВА ВЫЧИТАНИЯ:

  1. Вычитание суммы из числа – чтобы вычесть из числа сумму двух других, можно вычесть сначала первое слагаемое, а потом второе:

\(a–(b + c) = a–b–c\)

Например: \(8\ –(3 + 2) = 8–3–2 = 5–2 = 3.\)

  1. Вычитание числа из суммы – чтобы вычесть число из суммы, можно вычесть его из одного слагаемого и прибавить к полученной разности второе:

\((a + b)–c = a + b–c = (b–c) + a = (a–c) + b\)

Например: \((6 + 3)–2 = 6 + 3–2 = 6 + (3–2) = 6 + 1 = 7.\)

  1. Если из числа вычесть 0, то разность не изменится:

\(a–0 = a\)

Например: \(7–0 = 7.\)

  1. Если из числа вычесть его же, то получится 0:

\(a–a = 0\)

Например: \(4–4 = 0.\)

УМНОЖЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

Умножить число n на число m – значить найти сумму n слагаемых, каждое из которых равно m.

Например:

\(25 \bullet 3\ = \ 25 + 25 + 25 = 75\)

Мы нашли сумму трёх слагаемых, каждое из которых равно \(25\ (n = 3,\ \ m = 25).\)

Если \(\mathbf{m \bullet n\ = \ k}\), то m и n – множители, а k – их произведение.

Например: \(25 \bullet 3 = 75\), 25 – первый множитель, 3 – второй множитель, 75 – произведение.

СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ:

  1. Произведение не меняется от перестановки множителей:

\(a \bullet b = b \bullet a\)

Например: \(4 \bullet 7 = 7 \bullet 4 = 28\).

  1. Чтобы умножить число на произведение двух других чисел, можно умножить число на один множитель, а потом на второй:

\(a \bullet (b \bullet c) = a \bullet b \bullet c\)

Например: \(2 \bullet (5 \bullet 3) = 2 \bullet 5 \bullet 3 = 10 \bullet 3\).

  1. Произведение числа и 1 равно этому числу:

\(a \bullet 1 = a\)

Например: \(4 \bullet 1 = 4\).

  1. произведение числа на 0 равно 0:

\(a \bullet 0 = 0\)

Например: \(9 \bullet 0 = 0\).

СОКРАЩЕННАЯ ЗАПИСЬ УМНОЖЕНИЯ:

Перед буквенными множителями и скобками не ставят знак умножения, например:

\(7 \bullet x = 7x\)

\(a \bullet b \bullet c = abc\)

\((a + 8) \bullet (b\ –4\ ) = (a + b)(b\ –4)\)

\(2 \bullet (9\ –x) = 2(9\ –\ x)\)

ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:

Деление – это действие, с помощью которого мы находим один множитель, зная второй и их произведение.

Например:

\(12 \bullet \ ?\ = 36\)

\(36 : 12 = 3\)

Если \(\mathbf{k}\mathbf{: n = m}\), то k – делимое, n – делитель, а m – их частное.

Например: \(36 : 12 = 3\), 36 – делимое, 12 – делитель, 3 – частное.

Частное показывает ВО сколько раз делимое больше делителя.

В действиях с натуральными числами делимое – самое большое число в уравнении. Оно находится произведением делителя и частного. Например:

\(x\ :3 = 4\)

\(x = 3 \bullet 4 = 12\)

Чтобы найти делитель, нужно поделить делимое на частное:

\(15 : x = 3\)

\(x = 15 : 3 = 5\)

СВОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ:

  1. При делении любого числа на 1 получается это же число:

\(a : 1 = a\)

Например: \(6 : 1 = 6\)

  1. При делении числа на такое же, получается 1:

\(a : a = 1\)

Например: \(5 : 5 = 1\)

  1. При делении 0 на любое число получится 0:

\(0 : a = 0\)

Например: \(0 : 17 = 0\)

  1. На ноль делить нельзя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ С НАТУРАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ:

  1. Сначала выполняются действия в скобках, если они есть.

  2. Дальше выполняется умножение и деление. Если таких действий несколько, они обычно выполняются слева направо (хотя для упрощения счёта порядок можно менять, но только внутри однородных операций, не связанных скобками).

  3. После этого выполняется сложение и вычитание. (хотя для упрощения счёта порядок можно менять, но только внутри однородных операций, не связанных скобками).

  4. Если в скобках несколько действий, они выполняются в том же порядке, что и в пунктах 1, 2 и 3.

Например:

\(19 + 48 : 3\ –\ (28\ –\ 13) \bullet 2 =\)

1) Действие в скобках: \(28–13 = 15\)

2) Слева направо первым идёт деление:

\(48\ :3 = 16\)

3) После него умножение: \(15 \bullet 2 = 30\)

4) Теперь сложение и вычитание. Первое слева сложение: \(19 + 16 = 35\)

5) Последнее – вычитание: \(35–30 = 5\)

\(19 + 48 : 3\ –\ (28\ –\ 13) \bullet 2 = 5\)