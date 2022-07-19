Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Модуль Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая
Реальная математика
Основы математической статистики Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Планиметрия
Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Ромб Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Векторы Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Трапеция Отношения в геометрии Треугольники. Площади Медиана Биссектриса Метод координат на плоскости Подобие фигур Квадрат Высота Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Параллелограммы Симметрия Скалярное произведение векторов Многоугольники Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Уравнения
Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Формат ОГЭ
Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ
Анализ функций
Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Свойства функций Кусочная функция Линейная функция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1

РОМБ

Ромб – это параллелограмм, все стороны которого равны.

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ РОМБА

Можно сказать, что ромб – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства ромба:

Ромб обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

  1. Диагонали ромба перпендикулярны друг другу:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Диагонали ромба являются биссектрисами углов, из которых выходят:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

\(\angle ABD = \angle DBC\)

\(\angle BCA = \angle ACD\)

Признаки ромба:

Четырехугольник является ромбом, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств ромба:

  1. Две его смежные стороны равны:

\(\mathbf{AB = BC}\)

\(или\)

\(\mathbf{BC = CD}\)

  1. Его диагонали пересекаются под прямым углом:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Одна из диагоналей делит содержащие её углы пополам:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(или\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

  1. Все высоты равны.

ПЛОЩАДЬ РОМБА

Площадь ромба находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.