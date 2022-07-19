РОМБ

Ромб – это параллелограмм, все стороны которого равны.

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ РОМБА

Можно сказать, что ромб – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства ромба:

Ромб обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

Диагонали ромба перпендикулярны друг другу:

\(АС\bot\text{BD}\)

Диагонали ромба являются биссектрисами углов, из которых выходят:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

\(\angle ABD = \angle DBC\)

\(\angle BCA = \angle ACD\)

Признаки ромба:

Четырехугольник является ромбом, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств ромба:

Две его смежные стороны равны:

\(\mathbf{AB = BC}\)

\(или\)

\(\mathbf{BC = CD}\)

Его диагонали пересекаются под прямым углом:

\(АС\bot\text{BD}\)

Одна из диагоналей делит содержащие её углы пополам:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(или\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

Все высоты равны.

ПЛОЩАДЬ РОМБА

Площадь ромба находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны)

Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.