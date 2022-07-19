Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Треугольники. Площади Медиана Площади четырёхугольников Многоугольники Ромб Высота Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Четыре замечательные точки треугольника Прямоугольник Окружнoсть и круг Отношения в геометрии Биссектриса Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Трапеция Равенство фигур Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Пифагора Симметрия Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Квадрат Серединный перпендикуляр Подобие фигур Векторы
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Уравнения
Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Реальная математика
Единицы измерения Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Введение в текстовые задачи
Анализ функций
Квадратичная функция Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Кусочная функция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств

Высота

Высота — перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону (точнее, на прямую, содержащую противоположную сторону).

В зависимости от типа треугольника высота может содержаться:

  • внутри треугольника (для остроугольного треугольника),

  • совпадать с его стороной (являться катетом прямоугольного треугольника),

  • проходить вне треугольника (для тупоугольного треугольника).

Свойства высоты треугольника:

1. Высота, опущенная из острого угла тупоугольного треугольника, падает на прямую, содержащую противоположную этому углу сторону.

2. В прямоугольном треугольнике высота, проведенная из вершины прямого угла, разбивает его на два треугольника, подобных исходному \((АСН\sim ВСН)\).

3. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна произведению катетов, деленному на гипотенузу.

\(h = \frac{\text{ab}}{c}\)

4. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна среднему геометрическому проекций катетов на гипотенузу.

\(h = \sqrt{c_{a} \bullet c_{b}}\)

5. Если в треугольнике две высоты равны, то треугольник — равнобедренный.

6. Все высоты треугольника пересекаются в одной точке.

7. Если CC₁ и АА₁ — высоты треугольника АВС, то треугольник ВА₁С₁ подобен треугольнику АВС, причём коэффициент подобия равен \(\cos B\).