Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Медиана Виды треугольников Подобие фигур Высота Прямые и углы на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Треугольники. Площади Окружнoсть и круг Квадрат Параллелограммы Элементы планиметрии Трапеция Отношения в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Равенство фигур Многоугольники Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Метод координат на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Средняя линия Серединный перпендикуляр Биссектриса Комбинации с окружностью Векторы Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Прямоугольник
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль
Уравнения
Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Формат ОГЭ
Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ
Анализ функций
Свойства функций Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функции Координатная плоскость Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Линейная функция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Прикладные задачи Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Единицы измерения Геометрическая прогрессия Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция

Линейные уравнения

Линейным называется уравнение, содержащее переменную в первой степени.

С помощью преобразований его можно привести к виду \(\text{ax} = b\), где \(a \neq 0,\ b\) ‒ некоторые числа.

Для решения достаточно поделить обе части равенства на a: \(x = \frac{b}{a}\)

Пример №1:

\(3\left( x - 5 \right) - 5 = - x\)

1. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\). Для этого раскроем скобки и соберем слагаемые, содержащие переменные, с одной стороны равенства, а не содержащие – с другой:

\(3x - 15 - 5 = - x\ \)

\(3x - 20 = - x\ \)

\(4x - 20 = 0\ \)

\(4x = 20\)

2. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 5\)

Ответ: 5

Уравнение будет линейным, даже если в нем присутствуют дроби. Главное, чтобы переменной не было в знаменателе.

Пример №2:

\(\frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2}\)

1. Умножим обе части равенства на общий знаменатель дробей, входящих в уравнение, чтобы избавиться от дробей:

\(\left. \ \frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2} \right| \cdot 6\)

\(2x - 6 = 15\)

2. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\):

\(2x = 21\)

3. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 10,5\)

Ответ: 10,5

КОРНИ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

Корень линейного уравнения – это значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.

Количество корней уравнения зависит от коэффициентов a и b следующим образом:

1. При \(\mathbf{a}\mathbf{\neq 0}\):

\(ax\ = \ b\)

\(x\ = \ \frac{b}{a}\)

Один корень уравнения

Например:

\(5x\ = \ 10\)

\(x\ = \ \frac{10}{5}\)

\(x\ = \ 2\)

2. При \(\mathbf{a = 0,\ b \neq 0}\):

\(0x\ = \ b\)

\(x \neq \frac{b}{0}\)

Корней нет

3. При \(\mathbf{a = 0,\ }\mathbf{b}\mathbf{=}\mathbf{0}\):

\(0x = 0\)

Такое равенство соблюдается, когда \(x\) – любое число.