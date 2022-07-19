Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства
Планиметрия
Квадрат Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Подобие фигур Векторы Окружнoсть и круг Средняя линия Равенство фигур Теорема Пифагора Многоугольники Прямые и углы на плоскости Параллелограммы Высота Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Биссектриса Элементы планиметрии Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямоугольник Комбинации с окружностью Ромб Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Медиана Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Симметрия
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Натуральные числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая
Анализ функций
Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Реальная математика
Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Практико-ориентированные задания Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Вероятность Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Единицы измерения Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ

Трапеция

Трапеция – это четырёхугольник, у которого две противоположные стороны параллельны и ОБЯЗАТЕЛЬНО не равны (потому что в этом случае эта фигура будет являться параллелограммом).

\(BС \parallel AD\)

\( {AB \nparallel CD}\)

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАПЕЦИИ:

a и bоснования трапеции, \(a \parallel b\);

hвысота трапеции (расстояние между основаниями), \(h\bot a,b\)

mсредняя линия трапеции (отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции). Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований и параллельна им:

\({m = \frac{a + b}{2} }{m \parallel a,\ b}\)

СВОЙСТВА ТРАПЕЦИИ:

1. Сумма углов, прилежащих к боковой стороне, равна 180°:

\(\angle A + \angle B = \angle C + \angle D = 180{^\circ}\)

2. Треугольники BOC и AOD подобны по двум углам:

\(\left\{ \begin{matrix} \angle CAD = \angle BCA\ как\ накрест\ лежащие \\ \angle BDA = \angle CBD\ как\ накрест\ лежащие \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \mathrm{\Delta}BOC\sim\mathrm{\Delta}AOD\ по\ двум\ углам\)

ВИДЫ ТРАПЕЦИЙ И ИХ СВОЙСТВА:

1. Прямоугольная трапеция ― трапеция, имеющая прямые углы при боковой стороне:

боковая сторона является высотой:

\(AB\bot AD,\ BC\)

2. Равнобедренная трапеция ― трапеция, у которой боковые стороны равны:

углы при основаниях равны:

\({\angle A = \angle D }{\angle B = \angle C}\)

длины диагоналей равны:

\(AC = BD\)

3. Произвольная трапеция ― не является ни прямоугольной, ни равнобедренной.

ПЛОЩАДЬ ТРАПЕЦИИ:

1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

2. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

3. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)