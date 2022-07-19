Системы и совокупности неравенства

Решить систему неравенств – значит найти все переменные, находящиеся на пересечении решений этих неравенств.
Решить совокупность неравенств – найти все переменные, являющиеся решением этих неравенств.
Решите неравенство:
\(\left\{ \begin{matrix} x > 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
1) Найдем решения для каждого неравенства по отдельности. Представим их визуально на числовой прямой:
\(x > 2\)
\(x \leq 5\)
2) Т.к. оба неравенства находятся в системе, нужно найти пересечение их решений:
\(\left\{ \begin{matrix} x > 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
3) Таким образом решением системы является множество переменных x таких, что:
\(x \in (2;\ 5\rbrack\)
Ответ: \(x \in (2;\ 5\rbrack\).
Решим неравенство:
Решения отдельных уравнений этого примера будут такие же, как и в примере №1.
Но когда мы соединим их обратно в совокупность, то её решением будут не пересечение, а объединение этих решений:
\(x \in (–\infty;\ + \infty)\)
Ответ: \(x \in (–\infty;\ + \infty)\).
\(\left\{ \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
1) Отметим на числовой прямой решения сразу двух неравенств:
2) Уравнения находятся в системе, значит нам нужно найти пересечения их решений. Т.к. такого пересечения нет, тогда система не имеет решений: \(\varnothing\)
Ответ: \(\varnothing\).
\(\left\lbrack \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
1) Аналогично вынесем те же решения на одну числовую прямую:
2) В случае, когда неравенства находятся в совокупности, ответом будут все решения, отмеченные на числовой прямой. Мы видим два промежутка: все, что меньше двух и все, что больше пяти. Запишем множество x так:
\(x \in (–\infty;2\rbrack \cup \lbrack 5; + \infty)\)
Ответ: \(x \in (–\infty;2\rbrack \cup \lbrack 5; + \infty)\).
\(\left\{ \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
1) Вынесем решения на числовую прямую:
2) Решением системы являются все значения x меньше или равно 2 И меньше либо равно 5. В таком случае. Когда у нас есть два знака меньше, выбираем все значения x меньше меньшего, т.е:
\(\left\{ \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \leq 2\)
Ответ: \(x \leq 2\).
Аналогично с системой, где присутствуют два знака больше (больше или равно):
\(\left\{ \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
Ответом будет являться множество значений x больше большего в системе.
\(\left\{ \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \geq 5\)
Ответ: \(x \geq 5\).
\(\left\lbrack \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
1) С совокупностью наоборот. Для первого случая ответом будет являться вся область меньше большего:
\(\left\lbrack \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \leq 5\)
Ответ: \(x \leq 5\).
\(\left\lbrack \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)
2) А для совокупности со знаками больше ответом будет больше меньшего:
\(\left\lbrack \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \geq 2\)
Ответ: \(x \geq 2\).