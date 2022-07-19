Системы и совокупности уравнений с одной переменной

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Реальная математика
Вероятность Прикладные задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Практико-ориентированные задания Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Свойства функций
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Теорема Пифагора Симметрия Медиана Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Прямоугольник Виды треугольников Подобие фигур Элементы планиметрии Квадрат Скалярное произведение векторов Тригонометрия в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Трапеция Отношения в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Высота Равенство фигур Серединный перпендикуляр Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Средняя линия Треугольники. Площади Параллелограммы Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Округление дробей Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств

Системы и совокупности уравнений с одной переменной

СИСТЕМА:

Ключевым моментом в решении систем уравнений является понимание самой сути системы. Система означает, что необходимо учитывать решения нескольких уравнений или нескольких неравенств при записи решения. То есть нужно решить и первое, и второе уравнение/неравенство, ответом самой системы будет пересечение этих ответов.

Рассмотрим несколько простейших систем.

\(\left\{ \begin{matrix} x = 2 \\ x = 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \varnothing\)

Решением системы являются все значения переменной, при которых выполняются все перечисленные условия. Может ли x одновременно равняться и 2, и 5? Нет, поэтому у этой системы решений нет.

Часто системы усложняются неравенствами.

\(\left\{ \begin{matrix} x > 2 \\ x = 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x = 5\)

В этой системе требуется, чтобы x был одновременно и равен 5, и был больше 2. При каких значениях это возможно? Только при \(x = 5\).

Рассмотрим ещё одну систему:

\(\left\{ \begin{matrix} x < 2 \\ x > 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \varnothing\)

Мы видим 2 отрезка, у которых нет пересечения, поэтому корней данная система не имеет.

СОВОКУПНОСТЬ:

Также иногда вам придётся работать с совокупностью. Совокупность предполагает вариативность: может выполняться ИЛИ то, ИЛИ другое условие.
Например:

В ответ пойдут обе точки: и 2, и 5. Обратите внимание, что если у нас в ответе конечное количество точек, то их принято писать в фигурных скобочках.

Там подходят или 5, или те x, которые больше 2. Но 5 больше 2, значит, нам просто подходит промежуток от 2 до бесконечности.

Здесь мы будем рассматривать объединение: если x является корнем хотя бы одного уравнения, неравенства из совокупности, значит, он уже является решением.

КОМБИНАЦИИ СИСТЕМ И СОВОКУПНОСТЕЙ:

Но и это ещё не всё. Иногда совокупность включает в себя систему или система включает себя совокупность. Давайте посмотрим.

Такая ситуация называется «совокупность двух систем». То есть в ответ пойдут все x, которые удовлетворяют первой системе, и все x, которые удовлетворяют второй системе. Поэтому для того, чтобы её решить, нужно сначала решить внутренние системы, а затем в ответ написать все полученные в них корни.

Следующий пример немного другой:

Итак, у нас есть система. Это означает, что должно выполняться 2 условия:

1. x должен быть больше 2.

2. x должен быть равен либо 1, либо 5.

В таких случаях необходимо рассмотреть каждый корень из второго условия на соответствие первому, то есть перейти к совокупности двух систем.