Окружность и круг

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем
Реальная математика
Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения
Анализ функций
Квадратичная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Линейная функция Преобразование графиков функции Функции Функция обратной пропорциональности
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Планиметрия
Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Ромб Средняя линия Симметрия Прямоугольник Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Теорема Пифагора Многоугольники Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов Элементы планиметрии Высота Трапеция Квадрат Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Медиана Скалярное произведение векторов Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Векторы Окружнoсть и круг Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Отношения в геометрии Биссектриса

Окружность и круг

Окружность – это множество всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки на плоскости.

Круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью.

Окружность – это замкнутая линия, а круг – это площадь, находящаяся внутри окружности:

Длина окружности равна:

\(l = 2\pi R = \text{dπ}\)

где \(R\) – это радиус, а \(D\) – диаметр окружности

ЭЛЕМЕНТЫ ОКРУЖНОСТИ:

Центр окружности – точка O.

Радиус окружности – отрезок R, соединяющий точку окружности с центром. Все радиусы одной окружности равны.

Хорда – это отрезок АВ, соединяющий любые две точки окружности.

Диаметр – это хорда d, проходящая через центр окружности. Диаметр равен двум радиусам.

ДУГА И СЕКТОР:

Дуга – это часть окружности, заключенная между точками на ней.

Сектор – площадь круга, ограниченная двумя радиусами и дугой окружности.

Понятия дуга и сектор связаны между собой как круг и окружность. Дуга – это линия, а сектор – площадь, которая ей соответствует.

Говорят, что дуга опирается на хорду АВ.

Длина дуги равна:

\(l_{\text{AB}} = 2\pi R \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{\text{πRα}}{180{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360{^\circ}}\) показывает, какую часть от всей окружности занимает дуга

КАСАТЕЛЬНАЯ:

Касательная к окружности – это прямая, которая пересекается с окружностью в одной точке.

Свойства касательной:

1. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания:

\(a\bot OA,\ A \in a,\ OA = R\)

2. Отрезки касательных, проведенных из одной точки, равны до точек касания.

\(CA = CB,\ a,\ b\ –\ касательные\)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАНЫЕ УГЛЫ:

С окружностью связано два вида углов – вписанные и центральные. Рассмотрим такую окружность:

На данном чертеже угол АОС является центральным, а угол АВС – вписанным.

Вписанный угол – угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны являются ее хордами.

Свойства вписанного угла:

1. Измеряется половиной дуги, на которую он опирается.

2. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.

3. Вписанный угол, опирающийся на диаметр — прямой.

Центральный угол – угол, образованный двумя радиусами. Его вершина лежит на центре окружности.

Свойства центрального угла:

1. Измеряется дугой, на которую опирается;

2. Центральный угол в два раза больше вписанного, опирающегося на ту же дугу.

КОМБИНАЦИИ ХОРД, КАСАТЕЛЬНЫХ И СЕКУЩИХ:

Секущая – это прямая, которая пересекает окружность в двух точках.

  • ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ХОРД

Хорды AB и CD пересекаются в точке M

1. Произведение длин отрезков пересекающихся хорд равны:

\(AM \bullet MB = CM \bullet MD\)

2. Угол между двумя пересекающихся хорд равен полусумме высекаемых ими дуг:

\(\angle AMD = \angle CMD = \frac{дуга\ AD + дуга\ \text{CB}\ }{2}\)

  • ХОРДА И КАСАТЕЛЬНАЯ

Прямая AB касается окружности в точке B, BC – хорда.

Угол между касательной и хордой, проведенной в точку касания, равен половине дуги, стягиваемой этой хордой:

\(\angle ABC = \frac{дуга\text{\ BC}}{2}\)

  • КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ

Прямая АС – касательная, прямая AD – секущая, пересекающая окружность в точках B и D.

1. Произведение длин отрезков секущей равно квадрату длины отрезка касательной:

\(AB \bullet AD = \text{AC}^{2}\)

2. Угол между секущей и касательной равен полуразности высекаемых ими дуг:

\(\angle DAC = \frac{дуга\ DC\ –\ дуга\ \text{CB}}{2}\)

  • УГОЛ МЕЖДУ СЕКУЩИМИ

AD и AE – секущие, выходящие из одной точки, пересекающие окружность в точках В и С соответственно.

Угол между секущими равен полуразности большей и меньшей высекаемых ими дуг:

\(\angle BAC = \frac{дуга\ \text{DE}\ –\ дуга\ \text{BC}}{2}\)