Тела вращения. Основы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Уравнения
Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения
Реальная математика
Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на производительность Вероятность Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Геометрическая прогрессия Единицы измерения Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Планиметрия
Медиана Параллелограммы Виды треугольников Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Симметрия Скалярное произведение векторов Тригонометрия в геометрии Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Теорема Пифагора Подобие фигур Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Прямоугольник Серединный перпендикуляр Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Биссектриса Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Многоугольники Прямые и углы на плоскости Метод координат на плоскости Высота Комбинации с окружностью Ромб Векторы Квадрат Средняя линия
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль
Анализ функций
Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Кусочная функция Линейная функция Квадратичная функция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Тела вращения. Основы

Тела вращения – это объёмные фигуры, которые так или иначе связаны с окружностью и кругом.

У каждого тела вращения есть оси, относительно которых они симметричны. Рассмотрим три тела вращения подробнее: цилиндр, конус и шар.

ЦИЛИНДР

Цилиндр – это фигура, похожая на призму, с разницей лишь в том, что у нее в основаниях вместо многоугольников – окружность. Получается, что у такой фигуры нет боковых граней в виде многоугольников, а есть только она сплошная грань:

Цилиндр можно «образовать», если прокрутить прямоугольник вокруг одной из его сторон. Эта сторона прямоугольника станет осью будущего цилиндра:

Разверткой цилиндра является прямоугольник (боковая поверхность цилиндра) и две окружности (его основания):

КОНУС

Конус – это тело вращения, похожее на пирамиду. У него есть основание и вершина, только вместо многоугольника в основании окружность, поэтому у нее тоже одна боковая грань:

Конус можно «образовать» вращением прямоугольного треугольника вокруг его стороны, которая станет осью для будущего конуса:

Развертка конуса – это часть большой окружности (боковая поверхность) и окружность поменьше (основание конуса):

ШАР

Шар – это фигура, которая абсолютная симметричная своей точке – центру.

Шар выглядит как мяч или капля воды в воздухе. У шара нет оснований и граней. У него есть только сфера – поверхность шара. Любая точка на сфере удалена от центра шара на радиус \(r.\)

Сфера образована вращением полукруга около диаметра. Диаметр этой окружности становится осью шара:

Развертка шара сложнее, чем у других геометрических тел, потому что у шара совсем нет плоских частей, например оснований. Можно представить развертку шара как перенос изображения нашей планеты с объемного глобуса на плоскую карту. Для этого используют меридианы на глобусе. Если мысленно «разрезать» глобус по каждому меридиану и развернуть его, то мы получим плоскую карту. Так и получают разверту любого шара: