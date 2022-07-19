Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Формат ОГЭ
Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ
Анализ функций
Координатная плоскость Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции Свойства функций Кусочная функция
Формулы и выражения
Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Прямоугольник Виды треугольников Векторы Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Окружнoсть и круг Симметрия Теорема синусов и теорема косинусов Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Подобие фигур Комбинации с окружностью Ромб Средняя линия Серединный перпендикуляр Медиана Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Высота Скалярное произведение векторов Равенство фигур Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Прямые и углы на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Квадрат
Уравнения
Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Вероятность Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Практико-ориентированные задания Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Единицы измерения Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы

Прямые и углы на плоскости

Углы, образованные пересечением прямых:

При пересечении двух прямых образуются углы, вершинами которых является общая точка – точка пересечения прямых.

1. Смежными называются углы, у которых одна сторона общая, а две другие стороны расположены на одной прямой. Смежные углы в сумме дают 180° (\(\angle\)1 и \(\angle\)2 или \(\angle\)3 и \(\angle\)4).

2. Вертикальными называются углы, у которых стороны одного угла являются продолжением второго угла. Вертикальные углы равны (\(\angle\)1 и \(\angle\)3 или \(\angle 2\) и \(\angle\)4).

Параллельные прямые

Параллельные прямые – прямые, которые не пересекаются, следовательно, не имеют общих точек и углов.

Аксиома параллельных прямых:

Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной.

Свойства параллельных прямых:

1. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую. 

2. Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны между собой.

3. Если прямая перпендикулярна одной из параллельных прямых, то она перпендикулярна и другой.

Углы, образованные секущей параллельных прямых:

Сами по себе параллельные прямые не пересекаются, а значит, между ними нет углов, но если пересечь две параллельные прямые секущей, то получится ряд углов, которые обладают определёнными свойствами и названиями.

1. Накрест лежащие углы — это два угла во внутренней области параллельных прямых и на разных сторонах секущей. Накрест лежащие углы попарно равны.

Это углы 4 и 6, а также 1 и 7. 

2. Соответственные углы – это два угла, один во внешней области, один во внутренней области, и которые лежат на одной стороне секущей. Соответственные углы равны.

Это углы 1 и 5; 2 и 6; 3 и 7; 4 и 8. 

3. Односторонние углы лежат по одну сторону от всей секущей внутри параллельных прямых. Сумма односторонних углов равна 180°.

Это углы 1 и 6, а также 4 и 7.

Признаки параллельных прямых: 

1. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. 

2. Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны. 

3. Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180°, то прямые параллельны. 

4. Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны. 