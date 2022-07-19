Призмы. Основы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Ромб Равенство фигур Биссектриса Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема синусов и теорема косинусов Квадрат Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Средняя линия Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Прямоугольник Параллелограммы Подобие фигур Векторы Площадь круга и сектора круга Медиана Простейшие расстояния на плоскости Теорема Пифагора Виды треугольников Многоугольники Трапеция Отношения в геометрии Элементы планиметрии Высота Симметрия
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Практико-ориентированные задания
Формат ОГЭ
Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ
Анализ функций
Функция квадратного корня Свойства функций Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Координатная плоскость Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Преобразование графиков функции
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств
Уравнения
Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными
Формулы и выражения
Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Призмы. Основы

Если мы не можем покрутить в руках треугольник (мы можем только изобразить его на плоскости), то мы можем покрутить в руках любую объёмную фигуру, например призму или пирамиду. Такие объемные фигуры называются геометрическими телами.

И наоборот, из-за того, что объемные фигуры не плоские, возникают сложности с их изображением на плоской бумаге, например, для построения чертежа. Поэтому, чтобы показать, что некоторые линии в многограннике невидимые, потому что находятся за другими его частями, их обозначают пунктиром.

Призма – это геометрическое тело, состоящее из граней (многогранник), т. е. объемная фигура.

Например:

Призму можно узнать по двум одинаковым многоугольникам, которые находятся друг над другом, а их вершины попарно соединены ребрами. Эти многоугольники называются основаниями, а многоугольники, образованными ребрами призмы – боковыми гранями:

Призму называют по её основанию. В данном случае в основании призмы лежит треугольник, значит эта призма треугольная.

РАЗВЕРТКА ПРИЗМЫ

Для каждой объемной фигуры существует развертка. Развертка получается, если мысленно разрезать многогранник по его ребру и развернуть получившуюся фигуру на плоскости. Можно обратно получить многогранник из развертки: вырезать развертку и склеить её по ребру разрыва, тогда мы получим исходный многогранник

Например, развертка треугольной призмы выглядит так:

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД И КУБ

Параллелепипед – это частный случай призмы. Это прямая призма, в основании которой лежит прямоугольник (не обязательно квадрат).

Пример №1:

Найдите площадь поверхности (сумму площадей всех его граней) параллелепипеда, если его стороны равны 2 см, 5 см и 6 см.

  1. У параллелепипеда есть три пары одинаковых граней, каждая из которых является прямоугольником:

Это же будет видно и на развертке параллелепипеда:

Площадь первой грани будет равна:

\(S_{1} = 2\ см \bullet 6\ см = 12\ {см}^{2}\)

  1. Граней с такой площадью две, значит умножим её на два:

\(12\ {см}^{2} \bullet 2 = 24\ {см}^{2}\)

  1. Так же найдем площади следующих двух одинаковых граней:

\(S_{2} = 5\ см \bullet 6\ см = 30\ {см}^{2}\)

\(30\ {см}^{2} \bullet 2 = 60\ {см}^{2}\)

  1. И так же найдем площадь остальных граней:

\(S_{3} = 2\ см \bullet 5\ см = 10\ {см}^{2}\)

\(10\ {см}^{2} \bullet 2 = 20\ {см}^{2}\)

  1. Сложим площади всех граней параллелепипеда и получим площадь его поверхности:

\(24\ {см}^{2} + 60\ {см}^{2} + 20\ {см}^{2} = 104\ {см}^{2}\)

Ответ: 104 \({см}^{2}\).

Объем параллелепипеда равен произведению его длины, ширины и высоты.

\(V = abc\)

Это то же самое, что умножить площадь основания параллелепипеда на его высоту (то есть боковое ребро):

\(V = a \bullet (bc) = a \bullet S_{осн}\)

По такой же аналогии можно находить объём любой прямой призмы. Нужно перемножить площадь её основания на боковое ребро (его высоту).

Пример № 2:

Найдите объем призмы с площадью основания равным 3 см2, и высотой, равной 5 см.

\(V = a \bullet S_{осн} = 5\ см \bullet 3\ {см}^{2} = 15\ {см}^{3}\)

Ответ: 15 \({см}^{3}\).

Куб – это параллелепипед, все ребра которого равны.

Пример №3:

Найдите площадь поверхности и объем куба со стороной равной 3 см.

  1. Найдем площадь поверхности куба. Все его стороны равны, а значит грани тоже равны между собой:

Значит у куба есть 6 одинаковых граней, площадь каждой из которых равна:

\(S = 3\ см \bullet 3\ см = 9{\ см}^{2}\)

\(9\ {см}^{2} \bullet 6 = 54\ {см}^{2}\)

  1. Объём куба также равен произведению площади его грани на высоту, но высотой куба является его же сторон:

\(V = S_{осн} \bullet a = 9\ {см}^{2} \bullet 3\ см = 27\ {см}^{3}\)

Ответ: 54 \({см}^{2}\); 27 \({см}^{3}\).

Таким образом объем куба равен кубу его стороны:

\(V_{куба} = a^{3}\)

где a – сторона куба.