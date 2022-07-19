Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Ромб Средняя линия Треугольники. Площади Площадь круга и сектора круга Трапеция Четыре замечательные точки треугольника Прямоугольник Комбинации с окружностью Векторы Окружнoсть и круг Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Квадрат Отношения в геометрии Тригонометрия в геометрии Медиана Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Виды треугольников Скалярное произведение векторов Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Симметрия Биссектриса Параллелограммы Многоугольники Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов Высота
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ
Анализ функций
Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Основы математической статистики Вероятность Введение в текстовые задачи
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках

ТЕОРЕМА ФАЛЕСА:

1. Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

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Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2} \parallel A_{3}B_{3}\), \(A_{1}A_{2} = A_{2}A_{3}\), то \(B_{1}B_{2} = B_{2}B_{3}\).

2. Эта теорема применима также и к пересекающимся прямым:

Параллельные прямые, пересекающие две данные прямые и отсекающие на одной прямой равные отрезки, отсекает равные отрезки и на другой прямой.

3. Из теоремы Фалеса следуют определения средней линии треугольника и средней линии трапеции.

Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух данных сторон, параллельна третьей стороне и равна её половине.

\(a \parallel m,\ m = \frac{1}{2}a\)

Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме:

\(m \parallel a,\ b,\ m = \frac{a + b}{2}\)

ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ:

Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2},\) то \(\frac{OA_{1}}{OA_{2}} = \frac{OB_{1}}{OB_{2}}\)