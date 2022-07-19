Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Округление дробей Целые числа и действия с ними Правила счёта Натуральные числа и действия с ними
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Скалярное произведение векторов Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Векторы Прямые и углы на плоскости Симметрия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Средняя линия Серединный перпендикуляр Медиана Биссектриса Окружнoсть и круг Равенство фигур Отношения в геометрии Параллелограммы Высота Трапеция Метод координат на плоскости Прямоугольник Виды треугольников Подобие фигур Комбинации с окружностью Квадрат Площадь круга и сектора круга Многоугольники Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Единицы измерения Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на отношения
Анализ функций
Функции Свойства функций Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Линейная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы

Модуль

Модуль числа а – это расстояние (в единичных отрезках) от начала координат до точки А с координатой a.

Модуль числа а обозначается как \(\left| a \right|\).

Рассмотрим координатную прямую:

  1. Найдем модуль числа 3. Чтобы это сделать, нужно посчитать, чему равно расстояние от начала координат до точки с координатой 3 (например А(3)):

\(\left| 3 \right| = 3\)

  1. Найдем модуль числа –3. Так же посчитаем расстояние от начала координат, но уже до точки с координатой –3 (например В(–3)):

Таким образом модуль числа –3 тоже равен трём единичным отрезкам:

\(\left| –3 \right| = 3\)

Так как модуль – это расстояние, то он не может быть отрицательным, и модули противоположных чисел равны:

\(\left| a \right| = \left| –a \right| = a\)

  1. Если мы попробуем найти модуль числа 0, то увидим, что от точки с координатой 0 до ночала координат нет расстояния, т.к. это одна и та же точка, значит:

\(\left| 0 \right| = 0\)

Исходя из предыдущих пунктов можно выделить общие правила для модуля:

  1. Для положительного числа и нуля модуль равен самому числу.

  2. Для отрицательного числа модуль равен противоположному числу.

  3. Модули проивоположных чисел равны.

Итак, можно сказать, что \(\left| a \right| = a\), если число неотрицательное, и \(\left| a \right| = - a\), если число отрицательное. По-другому модуль называется абсолютной величиной числа.