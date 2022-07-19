Координатная прямая

Начало координат соответствует координате \(= 0\), а положительное направление указано стрелочкой.
ТОЧКА НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ:
Любая точка, соответствующая числу на координатной прямой, имеет координату, равную этому числу.
Например:
Точка А соответствует числу 2. В таком случае говорят, что существует точка А с координатой 2 или записывают её как А(2). Если точка не обозначается буквой, можно сказать, что существует точка 2.
На координатной прямой можно отмечать не только целые числа, но и дробные.
Например:
Теперь координата точки В\(\left( - \frac{3}{4} \right)\) дробная и отрицательная:
С помощью координатной прямой удобно сравнивать числа. Любое число справа будет больше, чем число слева.
ПРОМЕЖУТКИ НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ:
На координатной прямой можно отмечать сразу совокупность точек, входящие в тот или иной промежуток.
Луч – это открытый числовой промежуток с помощью которого обозначается множество чисел больше или меньше какого-то числа.
Например:
Отметим на координатной прямой все значения \(x > 2\):
Само число 2 не может быть больше себя же, поэтому точка, которой отмечается эта координата остается пустой или выколотой. Такой точке соответствует круглая скобка.
Таким образом любое число на закрашенной области соответствует заданному неравенству, а обозначить его можно как
\(x \in (2; + \infty)\)
Например:
Отметим на координатной прямой все значения \(x \leq 2\):
Число 2 равно самому себе, поэтому точка 2 входит в заданный промежуток. Такая точка закрашивается и называется вколотой. Такой точке соответствует квадратная скобка. Промежуток обозначается как
\(x \in (–\infty;\left. \ 2 \right\rbrack\).
Например:
Отметим на координатной прямой все значения \(- 3 \leq x \leq 1\):
Точки -3 и 1 входят в этот промежуток и являются вколотыми. Все числа, обозначенные на координатной прямой, удовлетворяют неравенству. Такой промежуток обозначается как
\(x \in \left\lbrack - 3;1 \right\rbrack\)
Например:
Отметим на координатной прямой все значения \(- 3 < x < 1\):
Поменялись только точки, но описывается уже совсем другая математическая ситуация.
\(x \in ( - 3;1)\)
Например:
Отметим на координатной прямой все значения \(0 < x \leq 2\):
Точки такого полуинтервала будут вколоты и выколоты в соответствии с условием: 0 не входит в полуинтервал – точка выколота, 2 – входит в интервал – точка вколота. Тогда полуинтервал записывается так:
\(x \in (0;\left. \ 2 \right\rbrack\)