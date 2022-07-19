Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формат ОГЭ
Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ
Анализ функций
Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Кусочная функция Функция квадратного корня
Формулы и выражения
Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Скалярное произведение векторов Четыре замечательные точки треугольника Элементы планиметрии Высота Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Подобие фигур Окружнoсть и круг Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Биссектриса Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Прямоугольник Комбинации с окружностью Квадрат Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Треугольники. Площади Виды треугольников Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Средняя линия Трапеция Серединный перпендикуляр Векторы Отношения в геометрии Медиана
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Реальная математика
Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на отношения Геометрическая прогрессия Основы математической статистики Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по воде Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Вероятность Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Диаграммы, графики и таблицы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Равенство фигур

Фигуры равны, если у них соответствующие стороны равны и соответствующие углы равны.

Тогда их можно совместить наложением. При наложении все стороны равных фигур совпадут.

Признаки равенства треугольников:

Чаще всего в задачах используется равенство треугольников.

Все стороны и все углы соответственно равны

Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники равны.

1. По двум сторонам и углу между ними:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

2. По стороне и двум прилежащим к ней углам:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ \angle BCA = {\angle B}_{1}C_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

3. По трём сторонам:

\(\text{BC} = BC;\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

Признаки равенства прямоугольных треугольников:

Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла в 90⁰ уже равны, те же признаки равенства треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:

  1. По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).

  2. По катету и острому углу (второй прилежащий к катету угол равен 90⁰ – вместо второго признака).

  3. По гипотенузе и острому углу (вместо второго признака)

  4. По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет равна - вместо третьего признака).