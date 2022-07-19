Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Целые числа и действия с ними Округление дробей Десятичные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Единицы измерения Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по окружности Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи Вероятность Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Высота Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Векторы Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Квадрат Серединный перпендикуляр Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Средняя линия Биссектриса Параллелограммы Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Элементы планиметрии Трапеция Равенство фигур Прямоугольник Ромб Симметрия Прямые и углы на плоскости Тригонометрия в геометрии Отношения в геометрии
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Свойства функций Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Кусочная функция Линейная функция Квадратичная функция
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы

Квадрат

Квадрат – это параллелограмм, все углы и стороны которого между собой равны.

Квадрат – правильный четырёхугольник.

Каждый квадрат является и параллелограммом, и прямоугольником, и ромбом, при этом не каждый параллелограмм, прямоугольник или ромб – квадрат.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ КВАДРАТА:

Квадрат обладает всеми свойствами параллелограмма, прямоугольника и ромба.

Чтобы четырёхугольник являлся квадратом, нужно, чтобы он имел хотя бы один признак параллелограмма, хотя бы один признак прямоугольника и хотя бы один признак ромба.

ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА:

Площадь квадрата находится также, как площадь параллелограмма, ромба или прямоугольника, но из-за сочетания всех этих свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)