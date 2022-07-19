Функция обратной пропорциональности

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Биссектриса Теорема Пифагора Подобие фигур Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Векторы Квадрат Симметрия Комбинации с окружностью Площади четырёхугольников Параллелограммы Высота Площадь круга и сектора круга Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Метод координат на плоскости Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Ромб Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Четыре замечательные точки треугольника Виды треугольников Многоугольники Скалярное произведение векторов Трапеция Медиана Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Отношения в геометрии
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Уравнения
Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по прямой Арифметическая прогрессия Единицы измерения Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Текстовые задачи на проценты
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Кусочная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции

Функция обратной пропорциональности

Функция обратной пропорциональности – это функция вида \(y = \frac{k}{x}\ ,\ где\ k \neq 0,\ x \neq 0\ \Longrightarrow \ y \neq 0\)

Графиком этой функции является гипербола.

В этом виде функции\(\ k = 4.\)

График не может пересекать оси Оу (т.к. на ней \(x = 0\)) и Ох (т.к. на ней \(y = 0\)). Такие прямые, которые график не может пересекать, называются асимптотами. В данном случае такими прямыми являются как раз оси Ох и Оу.

Внешний вид функции меняется в зависимости от коэффициента k.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

1. Область определения: \(D(y):\ x \neq 0\)
2. Область значения: \(E(y):\ y \neq 0\)
3. Ограниченность и непрерывность:

Неограниченная;

Прерывается по прямой асимптоте \(x = 0\)
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0; + \infty)\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (–\infty;\ 0)\)
6. Монотонность:

- убывает на \((–\infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k > 0\)

- возрастает на \((–\ \infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k < 0\)
7. Экстремумы нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: Не периодичная
10. Пересекает ось Ох Не пересекает
11. Пересекает ось Оу Не пересекает

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента k по модулю функция отдаляется от начала координат.

– При уменьшении коэффициента k по модулю функция тянется к началу координат.

– При \(k > 0\ \)гипербола находится в\(\ I\) и\(\ \text{III}\) четвертях

– При \(k < 0\ \)гипербола находится в \(\text{II}\ \)и \(\text{IV}\) четвертях