Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Средняя линия Скалярное произведение векторов Биссектриса Прямоугольник Векторы Элементы планиметрии Квадрат Высота Трапеция Медиана Многоугольники Симметрия Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Подобие фигур Виды треугольников Ромб Отношения в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Простейшие расстояния на плоскости Теорема Пифагора Метод координат на плоскости Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Тригонометрия в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема синусов и теорема косинусов
Реальная математика
Прикладные задачи Вероятность Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по воде Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на отношения
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Натуральные числа и действия с ними
Уравнения
Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Анализ функций
Координатная плоскость Свойства функций Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция

Прямоугольник

Прямоугольник – это параллелограмм, все углы которого равны, а значит равны по 90⁰.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Можно сказать, что прямоугольник – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства прямоугольника:

Прямоугольник обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

Диагонали прямоугольника равны

\(АС = \text{BD}\)

Признаки прямоугольника:

Четырехугольник является прямоугольником, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств прямоугольника:

1. Один из углов параллелограмма равен 90⁰ (тогда все остальные также равны 90⁰):

\(\mathbf{\angle}\mathbf{A =}\mathbf{\angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}}\)

2. Диагонали параллелограмма равны:

\(АС = \text{BD}\)

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Площадь прямоугольника находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу).

\(S = ab\)

2. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)