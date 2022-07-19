Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Уравнения
Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными
Реальная математика
Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по окружности Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Формулы и выражения
Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены
Планиметрия
Высота Прямые и углы на плоскости Симметрия Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Подобие фигур Элементы планиметрии Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Ромб Скалярное произведение векторов Равенство фигур Параллелограммы Средняя линия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Треугольники. Площади Виды треугольников Векторы Окружнoсть и круг Многоугольники Квадрат Трапеция Медиана Биссектриса Прямоугольник

Текстовые задачи на доли и дроби

Представим, что мы заказали пирог, разрезанный на одинаковые куски.

Тогда весь пирог может быть обозначен такой дробью:\(\ \frac{8}{8}\)

Число внизу, показывает, на сколько частей поделили целое, и называется «знаменатель». Число сверху, показывает, сколько таких частей возьмут, и называется «числитель». Так как мы пока не брали ни одного кусочка, то числитель и знаменатель обозначены одинаковыми числами.

Если же мы возьмем один кусочек, то мы возьмем 1 из 8 кусочков, то есть \(\frac{1}{8}\)

Числа, у которых в числителе стоит единица, называют: доли.

\(\frac{1}{8}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{6}\) – это доли.

Если же мы возьмем 4 куска пиццы из 8, то дробь будет выглядеть так \(\frac{4}{8}\) .

Дроби используются, когда нужно показать часть относительного некоторого целого. Дроби можно сокращать = делить

расширять = умножать

Например,\(\ \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

Пример:

  1. От деревянной доски длиной 10 м отрезали 4 м. Какую часть доски отрезали?

Решение:

Итак, нам нужно найти часть, на которую поделили целое.

Отрезали 4 м – то есть отрезали часть (записываем в числитель),

Длина всей доски 10 м – целое (записываем в знаменатель).

\(\frac{длина\ отрезанной\ части}{длина\ всей\ доски} = \frac{4}{10} = 0,4\)

  1. В вазе 45 цветов, из них 7 ромашек, остальные тюльпаны. Какую часть составляют тюльпаны от всех цветов?

Решение:

Найдем ту часть, про которую спрашивают в задаче:

45 – 7 = 38 – тюльпаны

38 – часть тюльпанов (записываем в числитель)

45 – целое, т.е. все цветы (записываем в знаменатель)

\(\frac{тюльпаны}{все\ цветы} = \frac{38}{45}\)

Нахождение целого по части и части по его целому

Чтобы найти часть по целому, нужно число, соответствующее целому, умножить на данную в условии дробь.

Чтобы найти целое по части, нужно число, соответствующее части, разделить на данную в условии дробь.

Пример:

Имеется атласная лента длиной 20 см. Сколько составляет \(\frac{3}{4}\) этой длины?

Решение:

В задаче нужно найти часть

20 см – вся длина, то есть целое. И дана дробь \(\frac{3}{4}\), которая показывает сколько занимает отрезок, длину которого нам нужно найти.

Для того, чтобы найти длину части необходимо целое умножить на данную дробь.

\(20 \cdot \frac{3}{4} = 15\)

15 см составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины.

Пример:

От атласной ленты отрезали 15 см, что составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины атласной ленты. Какой длины была лента первоначально?

Решение:

В задаче нужно найти целое.

15 см – это та часть, которую отрезали. Значит, 15 нужно разделить на дробь:

\(15:\frac{3}{4} = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20\)

20 см – длина всей ленты.