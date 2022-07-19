Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Виды треугольников Многоугольники Элементы планиметрии Симметрия Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Прямоугольник Квадрат Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Параллелограммы Комбинации с окружностью Средняя линия Прямые и углы на плоскости Скалярное произведение векторов Высота Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Тригонометрия в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Теорема Пифагора Трапеция Серединный перпендикуляр Медиана
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Вероятность Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения
Формулы и выражения
Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Координатная плоскость Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Функция квадратного корня Свойства функций
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Разложение на множители. Группировка

Существует несколько методов, с помощью которых можно представить выражение в виде произведения.

ВЫНЕСЕНИЕ ЗА СКОБКИ:

Этот метод используется, если в каждом слагаемом выражения есть повторяющиеся элементы.

Пример №1:

Разложим на множители выражение \(2x^{2}y + xy^{2}\).

1. Определяем одночлен (выражение, представляющее собой произведение отдельных элементов), который есть в каждом слагаемом выражения. В данном случае это xy.

2. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. Для этого каждое слагаемое выражения необходимо разделить на выносимый одночлен и записать частное от деления.

\(2x^{2}y + xy^{2} = xy\left( \frac{2x^{2}y}{\text{xy}} + \frac{xy^{2}}{\text{xy}} \right) = xy(2x + y)\)

Деление выполняется по обычным правилам, то есть при вынесении одночлена со знаком «–» знак частного меняется на противоположный:

\(–2t^{2}\ –\ t = \ –t(2t + 1)\)

После раскрытия скобок должно получиться исходное выражение. Это свойство можно использовать для проверки.

ГРУППИРОВКА:

Далеко не всегда в выражении будут повторяющиеся элементы. Но можно попробовать «создать» их самостоятельно. Рассмотрим алгоритм метода, который позволяет это сделать.

Пример №2:

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3}\)

1. Сгруппируем отдельные слагаемые таким образом, чтобы в каждой группе появились повторяющиеся элементы. Слагаемые не обязательно должны идти по порядку:

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3} = (35a^{2} + 7a^{2}b^{2}) + (5b + b^{3})\)

2. В каждой группе вынесем повторяющийся одночлен за скобки:

\((35a^{2} + 7a^{2}b^{2}) + (5b + b^{3}) = 7a^{2}(5 + b^{2}) + b(5 + b^{2})\)

3. Теперь можно вынести одинаковые выражения в скобках точно так же, как выносятся одночлены:

\(7a^{2}(5 + b^{2}) + b(5 + b^{2}) = (7a^{2} + b)(5 + b^{2})\)

Аналогично можно создавать группы из трех и более слагаемых.

Пример №3:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z\)

  1. Группируем отдельные слагаемые:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z =\)

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right)\)

  1. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. В некоторых случаях вынести можно только 1:

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right) =\)

\( {1 \bullet \left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) +}\)

\(2z(13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5})\)

  1. 3.Выносим повторяющиеся скобки:

\(1 \bullet \left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + 2z\left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) = \left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right)(1 + 2z)\)

Иногда удобно делить слагаемые на три группы (и более). Алгоритм решения при этом не меняется.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ КВАДРАТНОГО ТРЁХЧЛЕНА:

Выражения вида \(ax^{2} + bx + c\), где \(a \neq 0,\ b,\ c\) – некоторые числа, можно представить в виде произведения:

\(ax^{2} + bx + c = a(x\ –x_{1})(x\ –\ x_{2})\)

где \(x_{1}\) и \(x_{2}\) корни уравнение \(ax^{2} + bx + c = 0\)

Рассмотрим следующий пример, в котором нужно разложить на множители выражение

Пример №4:

\(x^{2} + 3x\ –\ 4\)

1. Определим корни уравнения \(x^{2} + 3x\ –\ 4 = 0\) с помощью дискриминанта или по теореме Виета:

\(\left\lbrack \frac{x_{1} = 1}{x_{2} = \ –4} \right.\ \)

2. Подставим найденные корни в формулу

\(ax^{2} + bx + c = a(x\ –x_{1})(x\ –\ x_{2})\).

В данном случае

\(a = 1\).

\(x^{2} + 3x\ –\ 4 = (x\ –\ 1)(x + 4)\)

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ:

Раскладывать на множители в некоторых уравнениях удобно по тому, что у произведения двух выражений есть полезное свойство:

Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей равен нулю, а другие не теряют смысла.

Пример №5:

\(5x^{2}\ –\ 15x = 0\)

1. Вынесем за скобки повторяющееся выражение:

\(5x^{2}\ –\ 15x = 0\)

\(5x(x\ –\ 3) = 0\)

2. Если произведение равно нулю, то один из множителей должен быть равен нулю, тогда:

\(5x = 0\)

\(x = 0\)

или

\(x\ –\ 3 = 0\)

\(x = 3\)

Ответ: 0; 3.