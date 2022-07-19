Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Высота Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Квадрат Медиана Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Многоугольники Симметрия Биссектриса Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Ромб Элементы планиметрии Векторы Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Прямые и углы на плоскости Комбинации с окружностью Средняя линия Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Виды треугольников Трапеция Площади четырёхугольников Подобие фигур Тригонометрия в геометрии
Числа и действия с ними
Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по окружности Единицы измерения Практико-ориентированные задания Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на производительность
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Кусочная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Линейная функция

Прикладные задачи

При работе с текстовыми задачами требуется умение не только верно работать с математическими уравнениями и выражениями, но и уметь «переводить» словесный язык в язык математики. Сначала рассмотрим принципы алгебраических преобразований.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:

Выражение неизвестной переменной может включать в себя множество комбинаций различных алгебраических преобразований, но их самих не так много. Давайте посмотрим на буквенном примере, как они могут комбинироваться и как с ними работать.

Если в выражении \(x\ \)– переменная, а \(a,\ b,\ c,\ m,\ n,\ k,\ l,\ y\) – какие-то числа, то выразим переменную из следующего выражения:

\(\frac{m(b\ –\ ax)}{n} + k = y + l\)

1. Если переменная x является частью выражения в некоторой скобке, а не является отдельным слагаемым или множителем, можем представить эту скобку, содержащую переменную, как число, которое необходимо выразить.

Например:

\(c = b\ –\ ax\)

\(\frac{\text{mc}}{n} + k = y + l\)

Тяжело выделить переменную – представим, что скобка с ней – новая переменная, которую нужно найти.

2. Теперь будем выражать \(c\), пока слева не останется только оно. Для начала уберем \(k\ \)с правой стороны уравнения. Для этого вычтем \(k\ \)из обоих частей уравнения.

Получим:

\(\frac{\text{mc}}{n} + k\ –\ k = y + l\ –\ k\)

\(\frac{\text{mc}}{n} = y + l\ –\ k\)

Видим лишнее слагаемое – вычитаем его из обеих частей уравнения.

3. Для того, чтобы слева осталось только \(c\), нужно разделить обе части уравнение на его множитель \(\frac{m}{n}\) . Справа делить нужно все выражение, то есть взять его в скобки перед тем, как делить:\(\frac{\text{mc}}{n}:\frac{m}{n} = \left( y + l–k \right):\frac{m}{n}\)

\(\frac{\text{mc}}{n} \bullet \frac{n}{m} = \left( y + l\ –\ k \right) \bullet \frac{n}{m}\)

\(c = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\)

Видим лишний множитель – делим на него обе части уравнения.

4. Теперь вернемся от c к выражению, содержащему \(x\):

\(b\ –\ ax = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\)

Не забываем вернуться к изначальному выражению, если заменяли скобку с переменной.

5. Выразим \(x\) аналогично как в п. 2 и п. 3:

– Вычтем с обеих сторон \(b\), получим:

\(b\ –\ ax\ –b = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b\)

\(–\ ax = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b\)

Вычитаем на лишнее слагаемое.

– И разделим обе части на множитель -a:

\(\frac{–\ ax}{–\ a} = \left( \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b \right):\left( –a \right)\)

\(x = \ –\ \left( \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b \right) \bullet \frac{1}{a}\)

Делим на лишний множитель.

АЛГОРИТМ «МЕТОД ЗАМАЗКИ»:

  1. Читаем условие.

  2. Выписываем формулу.

  3. Находим, что дано: заменяем буквы на числа.

  4. Определяем, что найти: единственная буква, оставшаяся в уравнении.

  5. Решаем уравнение/неравенство.

  6. Проверяем ответ: на соответствие вопросу, на адекватность.

Пример №1:

Закон Ома для полной цепи можно записать в виде\(\ I = \frac{\varepsilon}{R + r}\), где \(\varepsilon\) – электродвижущая сила, I – источник тока в цепи, R – активное сопротивление, r – сопротивление источника. Пользуясь формулой, найдите величину r, если сила тока в цепи 8 А, электродвижущая сила 97В, а активное сопротивление 12 Ом.

Решение:

1. Читаем условие.

2. Выписываем формулу:

\(I = \frac{\varepsilon}{R + r}\)

3. Находим, что нам дано и вписываем эти значения в формулу:

\(I = 8A\)

\(\varepsilon = 97B\)

\(R = 12\ Ом\)

\(8 = \frac{97}{12 + r}\)

4. Единственная оставшаяся буква – то, что нужно найти. В данном случае, это r. Действительно, в условии просят найти именно это величину.

5. Решим уравнение относительно этой переменной. Используем правила алгебраических преобразований:

\(r = \frac{97}{8} - 12 = 0,125\)

6. Проверяем ответ. Действительно просили найти r. Попробуем подставить эту букву в уравнение:

\(I = \frac{\varepsilon}{R + r}\)

\(8 = \frac{97}{12 + r}\)

\(8 = \frac{97}{12 + 0,125} = \frac{97}{12,125} = 8\)

Всё верно. Можем записывать ответ.

Ответ: 0,125

ВЫБОР ОТВЕТА И ПРОВЕРКА НА АДЕКВАТНОСТЬ:

Если в задаче получили несколько ответов – не выбираем сразу «наибольшее» / «наименьшее», а проверяем каждый из них на соответствие вопросу задачи.

Пример №2:

Высота над замлей подброшенного вверх мяча меняется по закону \(h\left( t \right) = 2,2 + 7t - 5t^{2}\), где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента броска. Через сколько секунд мяч будет находиться на высоте 1 метр?

Решение:

1. Записываем уравнение:

\(h\left( t \right) = 2,2 + 7t - 5t^{2}\)

2. Заменяем все известные величины на данные в условии цифры. Единственная оставшаяся величина – t.

\(1 = 2,2 + 7t - 5t^{2}\)

3. Найдем t из получившегося уравнения с помощью алгебраических преобразований:

\(1,2 + 7t - 5t^{2} = 0\)

\(t_{1,2} = \frac{- 7 \pm \sqrt{49 - 4\left( - 5 \right)\left( - 1.2 \right)}}{2( - 5)}\)

4. Проверим ответ на соответствие:

\(t_{1} = 1,2\)

\(t_{2} = 0,2\)

Видим два ответа. Чтобы узнать, какой записать в ответ, подумаем над ситуацией в задаче. Как мяч мог два раза пройти отметку в 1 м? Сначала мяч подкинули вверх. А затем он начал падать вниз, значит снова прошёл отметку в 1 м уже при падении. Нас интересует взлет мяча, поэтому выберем меньшее время, то есть 0,2 с. Смело записываем ответ.

Ответ: 0,2

Также ответ можно проверять на адекватность. Это значит, что все полученные значения должны быть реальными для описываемой ситуации. В проверку на адекватность входят несколько основных пунктов:

1. Выбор между положительным и отрицательным:

Время и скорость в таких задачах не может быть отрицательным. При выборе между положительным и отрицательным значениями нужно выбирать только положительное.

2. Величины соразмерны друг другу:

Скорости различных тел в текстовых задачах соразмерны реальным. Это значит, что любая скорость автомобиля или поезда будет больше скорости, например, пешехода или улитки. Все как в реальной жизни.

3. Величины соразмерны реальным:

Все расчеты проводятся в одинаковых единицах измерения, чтобы не возникло ситуации, когда масса, скорость или объем тел несоразмерны реальным. Скорость автомобиля может равняться 100 км/ч, но не 100 м/с.