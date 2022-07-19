Округление дробей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Прикладные задачи
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Анализ функций
Преобразование графиков функции Координатная плоскость Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Функция квадратного корня Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Призмы. Основы Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Высота Теорема синусов и теорема косинусов Элементы планиметрии Симметрия Прямоугольник Параллелограммы Равенство фигур Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Прямые и углы на плоскости Медиана Ромб Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Средняя линия Треугольники. Площади Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Комбинации с окружностью Тригонометрия в геометрии Отношения в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Метод координат на плоскости Многоугольники Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Трапеция
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль

Округление дробей

Если у нас есть длинная десятичная дробь, например: 27,41835… то вряд ли у нас получится полностью её записать. Для того чтобы запись таких дробей была возможной, используют округление по математическому правилу.

Округление до разряда – замена числа этого разряда на приближенное значение с отбрасыванием последующих разрядов.

ОКРУГЛЕНИЕ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до тысячных, это значит, что тысячная доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующую цифру после неё. Если она равно 0, 1, 2, 3 или 4, то тысячная доля не изменится, то есть округлится в меньшую сторону, а следующие разряды мы отбросим:

ОКРУГЛЕНИЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до сотых, это значит, что сотая доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующее число после нее. Если оно равно 5, 6, 7, 8 или 9, то сотая доля увеличится на один, то есть округлится в большую сторону, а следующие разряды мы отбросим: