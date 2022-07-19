Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Площади четырёхугольников Прямоугольник Подобие фигур Биссектриса Элементы планиметрии Векторы Квадрат Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Треугольники. Площади Трапеция Виды треугольников Средняя линия Отношения в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Ромб Симметрия Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Медиана Теорема Пифагора Окружнoсть и круг Высота Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Многоугольники
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Стереометрия
Пирамиды. Основы Призмы. Основы Тела вращения. Основы
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Функции Линейная функция Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности
Формулы и выражения
Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены
Неравенства
Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Координатная прямая Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности

Подобие фигур

В подобных фигурах каждой точке одной из них можно сопоставить точку второй таким образом, что все линейные величины этих фигур будут относиться друг к другу с определённым коэффициентом подобия k, единственным для этих фигур.

Например:

\(\frac{\text{OM}}{OM_{1}} = k\) , где k – одно и то же положительное число для всех точек, если фигуры подобны, это отношение расстояний от фиксированной точки О до соответствующих точек этих фигур.

Также подобные фиуры можно представить как одинаковые фигуры, одну из которых уменьшили или увеличили как картинку на смартфоне. Таким образом все квадраты подобны меджу собой:

Подобным образом работает проекция фильма на полотно в кинотеатре. На экран выводится увеличенное изображение кадра на пленке, при этом визуально расстояние между объектами на экране остается такое же.

Подобие треугольников:

Чаще всего в задачах используется подобие треугольников.

1. Сохраняется подобие между линейными величинами:

\(\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C} = \frac{h}{H}\)

2. Сохраняется внутреннее отношение длин:

\(\frac{А}{В} = \frac{a}{b}\) или \(\frac{H}{C} = \frac{h}{c}\)

Признаки подобия треугольников:

Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники подобны.

1. По двум пропорциональным сторонам и углу между ними:

\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}};\ \ \angle bac = \angle BAC\)

2. По двум равным углам (тогда и третьи тоже будут равны)

\(\angle bac = \angle BAC;\ \angle bca = \angle BCA\ \)

3. По трем пропорциональным сторонам:

\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}} = \frac{\text{bc}}{\text{BC}}\)

Признаки подобия прямоугольных треугольников:

Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла по 90⁰ уже равны, те же признаки подобия треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:

  1. По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).

  2. По одному острому углу (второй угол 90⁰ - вместо второго признака).

  3. По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет пропорциональной – вместо третьего признака).