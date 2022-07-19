Многоугольники

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Координатная прямая
Уравнения
Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Функция квадратного корня Функции Кусочная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость
Формулы и выражения
Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Виды треугольников Комбинации с окружностью Элементы планиметрии Симметрия Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Параллелограммы Средняя линия Теорема Пифагора Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Окружнoсть и круг Прямые и углы на плоскости Трапеция Векторы Площади четырёхугольников Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Треугольники. Площади Отношения в геометрии Медиана Простейшие расстояния на плоскости Высота Биссектриса Прямоугольник Многоугольники
Реальная математика
Основы математической статистики Вероятность Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности

Многоугольники

Многоугольник – это геометрическая фигуру, образованная ограниченной ломаной. Каждый многоугольник имеет вершины, стороны, внутренние и внешние углы.

n - угольник – это многоугольник, в котором n вершин, n сторон и n углов. При этом \(n \geq\)3.

Многоугольник с наименьшим количеством углов, вершин и сторон является треугольник.

Каждый многоугольник характеризуется площадью и периметром.

Периметр – сумма длин всех сторон многоугольника.

Площадь для различных n - угольников рассчитывается по-разному, в зависимости от n.

ВЫПУКЛЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Выпуклый многоугольник – это многоугольник, который полностью лежит по одну сторону от любой прямой, проходящей между его соседними вершинами.

Другими словами, у выпуклого многоугольника любой внутренний угол меньше 180⁰.

Например, пятиугольник \(А_{1}А_{2}А_{3}А_{4}А_{5}\)­ – выпуклый, а четырехугольник \(В_{1}В_{2}В_{3}В_{4}\) – невыпуклый или вогнутый:

Далее речь будет идти именно о выпуклых многоугольниках.

Сумма углов выпуклого n-угольника равна \((n\ –\ 2) \bullet 180{^\circ}\)

Диагональ – это отрезок между двумя не соседними вершинами многоугольника.

Количество диагоналей в n-угольнике равно

\(\frac{n(n\ –\ 3)}{2}\)

Таким образом треугольники не имеют диагоналей, т.к. каждая вершина является соседней всем остальным.

ПРАВИЛЬНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Правильный многоугольник – это многоугольник, стороны и углы которых равны между собой.

В таком случае каждый угол правильного многоугольника будет равен:

\(\frac{(n\ –\ 2) \bullet 180{^\circ}}{n}\)

Так же диагонали правильного многоугольника равны.

Периметр правильного n-угольника:

\(P = a \bullet n\)

где a – длина его стороны.

Примерами правильных многоугольников служат правильный треугольник, квадрат, правильный пятиугольник, правильный шестиугольник и т. д.

УГЛЫ, ВЫСОТЫ И ПЛОЩАДИ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ:

1. Правильный треугольник:

  • Все углы правильного треугольника равны по 60⁰

  • Высота правильного треугольника равна:

\(h = \frac{a\sqrt{3}}{2}\)

  • Тогда площадь правильного треугольника через его высоту:

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)

2. Правильный четырёхугольник:

  • Все углы квадрата равны по 90⁰

  • Высота квадрата (правильного четырёхугольника) равна его стороне:

\(h = a\)

  • Тогда его площадь равна:

\(S = a^{2}\)

3. Правильный шестиугольник:

  • Все углы правильного шестиугольника равны по 120⁰

  • Правильный шестиугольник можно представить как шесть одинаковых правильных треугольников. Тогда высота шестиугольника будет равна двум высотам этого треугольника:

\(h = a\sqrt{3}\)

  • Тогда площадь правильного шестиугольника равна площади шести правильных треугольников, из которых он состоит:

\(S = \frac{3a^{2}\sqrt{3}}{2}\)

У каждого правильного многоугольника совпадают центры вписанной и описанной окружностей: