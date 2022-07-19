Текстовые задачи на движение по воде

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Симметрия Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Площади четырёхугольников Метод координат на плоскости Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Ромб Параллелограммы Подобие фигур Средняя линия Скалярное произведение векторов Многоугольники Треугольники. Площади Прямоугольник Элементы планиметрии Квадрат Высота Прямые и углы на плоскости Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Виды треугольников Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Медиана Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Векторы
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Анализ функций
Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Линейная функция Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними Модуль Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая
Уравнения
Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Основы математической статистики Вероятность Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на производительность

Текстовые задачи на движение по воде

Текстовые задачи на движение по воде отличаются от задач на движение по прямой только наличием течения воды, которое нужно учитывать.

  • Если объект плывет по течению, то их общая скорость является результатом сложения их скоростей.

  • Если объект плывет против течения, то их общая скорость является результатом разности их скоростей.

  • При этом, если у объекта нет собственной скорости (это плот или транспорт, не имеющий двигателя), его скорость равна скорости течения воды.

Общая формула, связывающая скорость время и расстояние, остается неизменной:

\(S = \vartheta t\)

где \(S\) – расстояние, \(\vartheta\) – скорость, \(t\) – время.

Пример:

Моторная лодка прошла против течения 91 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 10 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

  1. Составим таблицу. В строчки назовем соответственно особенностям её движения в воде: против течения и по течению. За \(x\) обозначим искомое – скорость течения. Тогда скорость лодки по течению и против течения будут следующей:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. При этом и в одну, и в другую лодка проплыла одинаковое расстояние – 91 км:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. Выразим время, соответствующее каждому виду движения:

Изображение выглядит как снимок экрана, часы Автоматически созданное описание

  1. Составим уравнение, используя тот факт, что при движении по течению лодка потратила на 6 часов меньше, чем при движении против течения:

\(\frac{91}{10 + x} + 6 = \frac{91}{10\ –x}\)

  1. Приведем каждое слагаемое к общему знаменателю. В данном случае это знаменатель \((10 + + \ x)(10\ –x)\). Перенесем все слагаемые в одну сторону и раскроем скобки:

\(\frac{91\left( 10\ –x \right)}{\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)} + \frac{6\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)}{\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)} = \frac{91\left( 10 + x \right)}{\left( 10–x \right)\left( 10 + x \right)}\)

\(\frac{910\ –91x + 600\ –6x^{2}\ –910\ –91x}{100\ –x^{2}} = 0\)

  1. Дробь равна нулю, если числитель дроби равен нулю, а знаменатель – нет, т. е. \(x \neq \pm 10\), тогда:

\(910\ –91x + 600\ –6x^{2}\ –910\ –91x\)

\(–6x^{2}\ –182 + 600\ = 0\)

\(6x^{2} + 182\ –600 = 0\)

\(3x^{2} + 91\ –300 = 0\)

\(D = 91^{2} + 4 \bullet 3 \bullet 300 = 11881 = 109^{2}\)

\(\frac{x_{1} = \frac{–91 + 109}{6} = 3}{x_{2} = \frac{–91\ –109}{6} = \ –103}\)

  1. Проверим корни уравнения на адекватность. Искомая скорость течения не может быть отрицательной, значит ответом будет являться корень уравнения \(x_{1} = 3\). Запишем ответ.

Ответ: 3.