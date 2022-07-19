Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними
Уравнения
Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Вероятность Текстовые задачи на движение по воде Единицы измерения Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Диаграммы, графики и таблицы
Анализ функций
Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Кусочная функция Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Векторы Средняя линия Равенство фигур Медиана Биссектриса Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Скалярное произведение векторов Комбинации с окружностью Треугольники. Площади Серединный перпендикуляр Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Элементы планиметрии Отношения в геометрии Площади четырёхугольников Симметрия Прямые и углы на плоскости Метод координат на плоскости Параллелограммы Квадрат Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Высота Площадь круга и сектора круга Трапеция Тригонометрия в геометрии Многоугольники Окружнoсть и круг
Формат ОГЭ
Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ
Стереометрия
Пирамиды. Основы Призмы. Основы Тела вращения. Основы
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств

Текстовые задачи на движение по окружности

При решении задач на движение по окружности нужно учитывать направление движения объектов и их направление движения аналогично задачам на движение по прямой.

  • Если объекты движутся в одном направлении, то их общая скорость будет являться результатом разности их скоростей.

  • Если объекты движутся в разном направлении, то их общая скорость будет являться результатом суммы их скоростей.

Также нужно учитывать, что при прохождении длины окружности объект возвращается в точку старта.

При круговом движении между двумя встречами расстояние между объектами увеличивается на длину трассы за счет общей скорости. Таким образом общая скорость объектов равна отношению длины трассы ко времени между встречами объектов.

\(\vartheta_{общ} = \frac{Длина\ трассы}{Общее\ время\ между\ встречами}\)

Пример:

Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 16 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 32 км/ч больше скорости другого?

  1. Чтобы выразить время между встречами двух мотоциклистов на круговой трассе, нужно знать их общую скорость и длину этой трассы.

\(\vartheta_{общ} = \frac{S_{трассы}}{t_{между\ встречами}}\)

\(t_{между\ встречами} = \frac{S_{трассы}}{\vartheta_{общ}}\)

  1. Найдем общую скорость. Пусть скорость одного мотоциклиста равна \(x\) км\ч, тогда скорость второго мотоциклиста равна \(x + 32\) км\ч. Мотоциклисты движутся в одном направлении, значит их общая скорость равна разнице их скоростей:

\(\vartheta_{общ} = \vartheta_{2}\ –\vartheta_{1} = x\ + 32\ –x = 32\)

  1. Нужно учитывать, что мотоциклисты находятся на диаметрально противоположных точках трассы, тогда на момент начала движения между ними не целая трасса, а только её половина. Значит за длину трассы для нахождения времени между встречами будем принимать не 16 км, а 8 км:

\(t_{между\ встречами} = \frac{8\ км}{32\ км\backslash ч} = 0,25\ ч\)

  1. Ответ нас просят дать в минутах, значит переведем 0,25 ч в минуты домножив часы на 60:

\(0,25\ ч \bullet 60 = 15\ мин\)

Ответ: 15.