Простейшие неравенства

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Натуральные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Геометрическая прогрессия Практико-ориентированные задания Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней
Планиметрия
Четыре замечательные точки треугольника Высота Трапеция Прямоугольник Подобие фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Комбинации с окружностью Многоугольники Окружнoсть и круг Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Параллелограммы Ромб Квадрат Равенство фигур Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Векторы Симметрия Медиана Теорема Пифагора Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Биссектриса Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем
Формат ОГЭ
Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ
Анализ функций
Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Линейная функция Квадратичная функция Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Функция квадратного корня
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Простейшие неравенства

Неравенства используются для сравнения чисел и выражений. Можно сравнивать числа и делать вывод об их расположении на числовой прямой относительно друг друга. Неравенство \(7 > 5\) означает, что число 7 лежит правее числа 5 на координатной оси:

Так же можно сравнивать самые разные выражения, например

\(x \geq 5\), или \(x^{2} + 2x > 4x + 5\).

В таком случае говорят о множестве решений неравенства, то есть о всех значениях переменной, для которой данное неравенство выполняется (в некоторых случаях это множество может состоять из одной точки или вообще быть пустым).

ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ:

Неравенства можно обозначать четырьмя способами:

  1. Больше

  1. Меньше

  1. Больше или равно:

  1. Меньше или равно:

Если неравенство строгое, то граничная точка в решение не входит (поэтому ее «выкалывают» на координатной оси).

У нестрого неравенства граничная точка в решение входит.

ДВОЙНЫЕ НЕРАВЕНСТВА:

Виды двойных неравенств не отличаются от видов обыкновенных, разница лишь в том, что промежуток обозначается уже двумя числами, а не одним.

Например:

\(1 < x \leq 4\)

Эта запись обозначает, что x больше 1 и при этом меньше либо равно 4.

1. Числовой промежуток будет записываться в соответствии со строгостью знаков к определенным числам. Скобка возле числа 1 будет круглой, а возле числа 4 – квадратной:

\(x \in (1;4\rbrack\)

2. Аналогично строгости знаков и виду скобок на числовой прямой будут закрашены или не закрашены точки. Число 1 будет отмечаться выколотой точкой, а число 4 закрашенной. Тогда на координатной прямой это двойное неравенство будет выглядеть так:

ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕРАВЕНСТВ:

1. Любое слагаемое в неравенстве можно перенести из одной части уравнения в другую, изменив его знак на противоположный:

\({x + 5 > 0 }{x > \ –5}\)

2. Можно умножать и делить левую и правую части уравнения на одно и то же положительное число:

\({2y > \left. \ 16 \right| : 2 }{y > 8}\)

3. Можно умножать и делить левую и правую части уравнения на одно и то же отрицательное число, заменяя при этом знак неравенства на противоположный:

\({–\frac{t}{2} \leq \left. \ 10 \right| \bullet \left( –2 \right) }{t \geq \ –20}\)

4. Для двойных неравенств соблюдаются те же правила, с разницей в том, что алгебраические преобразования производятся сразу над всеми его частями:

\({2 \leq x + 5 \leq 8 }{–3 \leq x \leq 3}\)

5. Как и в уравнениях можно раскрывать скобки и упрощать выражения во всех частях неравенства или, наоборот, раскладывать на множители.

Пример 1:

Решить неравенство:

\(5(1\ –\ x) < 12\)

1. Преобразуем неравенства так, чтобы с одной стороны было только выражение, содержащее переменную, а с другой только число:

\(5(1\ –\ x) < 12\)

\(5\ –\ 5x < 12\)

\(–5x < 7\)

2. Делим на коэффициент перед переменной, при необходимости меняя знак на противоположный:

\(–5x < \left. \ 7 \right| : (–5)\)

\(x > \ –1,4\)

Ответ: \(x \in (–1,4; + \infty)\).