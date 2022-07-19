Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Параллелограммы Виды треугольников Медиана Простейшие расстояния на плоскости Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Многоугольники Векторы Биссектриса Теорема Пифагора Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Высота Квадрат Тригонометрия в геометрии Ромб Треугольники. Площади Трапеция Серединный перпендикуляр Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Симметрия Прямые и углы на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Прямоугольник Подобие фигур Средняя линия Площадь круга и сектора круга
Числа и действия с ними
Рациональные числа и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними
Реальная математика
Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Геометрическая прогрессия Основы математической статистики Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на сплавы и смеси
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Функция квадратного корня Функции Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Линейная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Квадратичная функция Взаимное расположение графиков линейной функции
Уравнения
Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Стереометрия
Пирамиды. Основы Призмы. Основы Тела вращения. Основы

Треугольники. Площади

1. Через высоту

Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = \frac{1}{2}ah_{\ }\)

2. Через две стороны и синус угла между ними

Площадь треугольника равна половине произведения его сторон на синус угла между ними

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\sin\alpha\)

3. Формула Герона

Площадь треугольника равна квадратному корню из произведения его полупериметра на разности полупериметра и каждой из его сторон.

\(S = \sqrt{p \bullet (p - a) \bullet (p - b) \bullet (p - c)}\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

4. Через радиус вписанной окружности

Площадь треугольника равна произведению его полупериметра на радиус вписанной окружности.

\(S = p \cdot r\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

5. Через радиус описанной окружности

Площадь треугольника равно произведению его сторон, деленное на четыре радиуса описанной окружности.

\(S = \frac{\text{abc}}{4R}\)

6. Прямоугольный треугольник

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\)

7. Правильный треугольник

Площадь треугольника равна квадрату стороны, умноженного на корень из трех и деленного на четыре.

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)