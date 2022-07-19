Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость Органогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция животных Селекция растений Бесполое размножение Гаметогенез Типы размножения Половое размножение Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Геологические эры Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Экологические законы и правила
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Цитология
Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Липиды Мейоз Органические вещества клетки. Углеводы Митоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)

Комбинативная изменчивость

При наследственной (генотипической) изменчивости происходит изменение генотипа и, как результат, меняются признаки (или их комбинации). Новые признаки наследуются, т. е. передаются последующим поколениям организмов.

Выделяют две формы наследственной изменчивости ― комбинативную и мутационную. При комбинативной сами гены не меняются, другим становится лишь их сочетание. При этой форме изменчивости имеющиеся признаки комбинируются (в ряду поколений особей) по-разному, что создает большое разнообразие организмов.

Комбинативная изменчивость – одна из форм наследственной изменчивости. Она осуществляется в процессе полового размножения.

Существует три ее источника:

● при независимом расхождении хромосом в ходе мейоза образуются гаметы с разными сочетаниями генов, т. е. разнокачественные гаметы;

● сочетания при оплодотворении гамет разных типов (по комплексу генов) равновероятны, что обеспечивает формирование разнокачественных зигот, из которых разовьются различающиеся между собой особи;

● за счет процесса кроссинговера повышается разнообразие гамет в результате перекомбинации генов в ходе мейоза между гомологичными хромосомами.

Причины появления: возникает стихийно в рамках популяции при скрещивании, когда у потомков появляются новые комбинации генов.

Значение: обеспечивает новые сочетания генов при образовании гамет, а, следовательно, и появление особей с иными сочетаниями признаков, т. е. увеличивается разнообразие особей данного вида.

Примеры: появление розовых цветков при скрещивании белоцветковой и красноцветковой примул. При скрещивании белого и серого кроликов может появиться черное потомство