Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Селекция животных Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция микроорганизмов Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Селекция растений Эмбриональный период развития Гаметогенез Половое размножение
Эволюция живой природы
Свойства популяции Основные эволюционные представления Происхождение человека Законы и правила в теории эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции Определение вида и популяции
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Экологические проблемы Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Метаболизм и основные понятия Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Клеточная теория Биосинтез белка Пластический обмен. Хемосинтез Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Митоз Мейоз Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов

Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Анализируя состав пищевых цепей, ученые сделали вывод, что количественно трофические уровни можно соотнести следующим образом:

Эта закономерность была выражена в виде пирамиды, в которой для изображения каждого пищевого уровня был подобран прямоугольник, масштаб которого коррелировал с числом особей в нем.

Выделяют следующие типы экологических пирамид, в зависимости от единицы учитываемого количества:

  • Биомассы (соотношение отражено в единицах массы)

  • Численности (соотношение отражено в абсолютном количестве особей)

  • Энергии (соотношение отражено в единицах энергии ― кДж)

Организм не может использовать всю энергию, которую он получает с пищей. Большая часть энергии рассеивается в виде тепла и теряется. Исходя из этой закономерности, было сформулировано.

Правило экологической пирамиды (правило 10%): на каждый̆ последующий трофический уровень переходит не более 10% массы/ количества/ энергии предыдущего.

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Поскольку количество энергии, массы и особей так прогрессивно снижается, длина пищевой цепи обычно не превышает 4-5 элементов.

Стоит обратить внимание, что все пирамиды составляются на определенный момент времени, поэтому не отражают динамику численности особей, процент увеличения биомассы одного трофического уровня на протяжении какого-то временного периода.