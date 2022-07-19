Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Цитология
Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства Митоз Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Репликация ДНК Одномембранные органоиды Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Биосинтез белка
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция животных Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция растений Органогенез Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Формы естественного отбора Происхождение человека Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Взаимодействие природы и общества Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Свойства популяции Законы и правила в теории эволюции
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Сукцессия Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания

История генетики

В основу современной генетики легли закономерности наследственности, обнаруженные Г. Менделем при скрещивании различных сортов гороха (1865), а также мутационная теория X. Де Фриза. Однако рождение генетики принято относить к 1900 г., когда X. Де Фриз, К. Корренс и Э. Чермак вторично открыли законы Г. Менделя.

Ещё в 1883–1884 гг. В. Ру, О. Гертвиг, Э. Страсбургер, а также А.Вейсман сформулировали ядерную гипотезу наследственности, которая в начале XX в. переросла в хромосомную теорию наследственности (У. Сеттон, Т. Бовери, Т. Морган и его школа).

Т. Морганом были заложены и основы теории гена, получившей развитие в трудах отечественных учёных школы А.С.Серебровского, которые сформулировали в 1929–1931 гг. представления о сложной структуре гена.

Эти представления были развиты и конкретизированы в исследованиях по биохимической и молекулярной генетике, которые привели к созданию Дж. Уотсоном и Ф. Криком модели ДНК, а затем и к расшифровке генетического кода, определяющего синтез белка.

Значительную роль в развитии генетики сыграло открытие факторов мутагенеза – ионизирующих излучений (Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов, Г. Мёллер), и химических мутагенов (В. В. Сахаров и М.Е.Лобашёв). Использование индуцированного мутагенеза способствовало увеличению разрешающей способности генетического анализа и представило селекционерам метод расширения наследственной изменчивости исходного материала.

Важное значение для разработки генетических основ селекции имели работы Н.И. Вавилова. Сформулированный им в 1920 закон гомологических рядов в наследственной изменчивости позволил ему в дальнейшем установить центры происхождения культурных растений, в которых сосредоточено наибольшее разнообразие наследственных форм.