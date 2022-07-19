Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция животных Типы размножения Гаметогенез Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития Половое размножение Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Органогенез Селекция растений
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Свойства популяции
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Клеточная теория Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Репликация ДНК Митоз Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов

Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс

Макроэволюция ― процесс образования из видов новых родов, из родов ― семейств, из семейств ― отрядов и т. д.

В отличие от микроэволюции, протекающей внутри популяции, макроэволюция ― эволюция надвидовая. Тем не менее, в макроэволюции действуют всё те же процессы: борьба за существование, естественный отбор.

Макроэволюция позвоночных

В общем смысле макроэволюцией можно назвать развитие жизни на Земле в целом, включая и ее происхождение.

Между микро- и макроэволюцией нельзя провести резкую грань, потому что процесс микроэволюции, первично вызывающий дивергенцию популяций (вплоть до видообразования), продолжается без какого-либо перерыва и на макроэволюционном уровне внутри вновь возникших форм.

Формы эволюции

Дивергенция – расхождение признаков в процессе эволюции, приводящее к образованию новых форм или таксонов организмов от общего предка.

Например, разные подвиды вьюрков на Галапагосских островах, конечности наземных и водных млекопитающих, ротовые аппараты разных типов у насекомых

Рисунок 1. Дивергенция вьюрков

Конвергенция – независимое возникновение подобных признаков у организмов, неродственных друг другу, или у органов, имеющих в эмбриональном развитии различное происхождение, но выполняющих сходные функции.

Например, роющие конечности крота и медведки; колючки кактусов (видоизменённые листья), белой акации (прилистники) и боярышника (видоизменённые побеги); жабры рыб и жабры личинок стрекоз.

Рисунок 2. Конвергенция у водоплавающих (обтекаемая форма тела) и летающих (крылья) организмов

Параллелизм – процесс эволюционного развития в сходном направлении нескольких ранее дивергировавших групп.

Например, развитие саблезубости у кошачьих, появление ласт у китообразных и ластоногих, сходство млекопитающих тропических лесов, обитающих на разных континентах.

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Рисунок 3. Параллелизм в форме тела котика, тюленя и моржа

Коэволюция – совместная эволюция биологических видов, взаимодействующих в экосистеме. Изменения, затрагивающие особей одного вида, приводят к изменениям в других видах.

Например, динамика развития системы «растение – гусеницы, которые его поедают». Растение производит ядовитые для гусениц вещества, но определенные виды гусениц в ходе эволюции приобрели нечувствительность к растительным ядам; более того, они накапливают их в своем теле и сами становятся несъедобными для птиц.

Ещё один яркий пример коэволюции – совместная эволюция цветковых растений и их опылителей (коэволюция при мутуализме). Цветок некоторых растений устроен таким образом, что достать нектар может только один определённый вид.

Рисунок 4. Пример коэволюции – колибри и цветковые

Рисунок 5. Формы эволюционного процесса

Основные направления эволюции

Изучением направлений эволюции занимался русский биолог А. Н. Северцов. Учение о прогрессе в эволюции было в дальнейшем развито его учеником И. И. Шмальгаузеном.

К основным направлениям эволюции относятся:

1. Биологический прогресс.

2. Биологический регресс.

Биологический прогресс

Биологический прогресс – возрастание приспособленности организмов к окружающей среде (по А. Н. Северцову).

Критерии биологического прогресса:

  • увеличение численности;

  • повышение видового разнообразия (прогрессивная дифференциация);

  • расширение ареала.

Механизм биологического прогресса:

возникновение новых приспособлений снижает гибель особей → средний уровень численности вида возрастает → увеличивается плотность населения → обостряется внутривидовая конкуренция + возрастает приспособленность → расширяется ареал → вид заселяет новые территории и вынужден приспосабливаться к новым условиям → отдельные популяции приобретают разные признаки (дивергенция признаков) → происходит образование дочерних таксонов.

Общая причина биологического прогресса – результат успеха биологической группы в борьбе за существование.

По мнению А.Н. Северцова биологический прогресс может быть достигнут тремя путями:

1. Ароморфозом

2. Идиоадаптацией

3. Дегенерацией

Внимание! В первой части экзамена можно встретить большое количество заданий на сравнение понятий ароморфоз/идиоадаптация/дегенерация. Встречаются задания на соответствие примера и одного из путей достижения биологического прогресса.

Ароморфозы

Ароморфоз – прогрессивное эволюционное изменение строения, приводящее к общему повышению уровня организации организмов.

Именно путем ароморфозов возникают крупные таксономические группы – отряды, классы, отделы и т.д.

С ароморфозами прежде всего связаны эволюционные преобразования кровеносной, дыхательной, нервной и других систем органов, оказывающих непосредственное влияние на увеличение интенсивности обмена веществ и энергии.

Ароморфозы формируются на основе наследственной изменчивости и естественного отбора и являются приспособлениями широкого значения. Они дают преимущества в борьбе за существование и открывают возможности освоения новой, прежде недоступной среды обитания.

Идиоадаптации

Идиоадаптации – частные приспособления, не носящие принципиального характера, но позволяющие преуспеть в определенной среде обитания.

Повышения уровня организации при этом не происходит. Благодаря идиоадаптации образуются мелкие таксономические группы: виды, роды, семейства.

Виды идиоадаптаций:

1. по форме (жук-плавунец, обтекаемая форма у водных животных)

2. по окраске (см. подробнее “Результаты эволюции”)

3. по размножению (подбрасываемые кукушкой яиц в чужие гнёзда, забота о потомстве)

4. по передвижению (перепонки водоплавающих птиц, моржи, тюлени; трубчатые кости и киль у птиц).

5. приспособления к условиям окружающей среды (подкожный жир, линька и т. д.)

Дегенерация

Дегенерация – одно из направлений эволюционного процесса, связанное с упрощением организации, в том числе утратой органов и их систем.

В филогенезе А. Н. Северцов ввел понятия общей и частной дегенерации.

Общая дегенерация, по Северцову, связана с морфофизиологическим регрессом – упрощением организации. Происходит при переходе от активного образа жизни к более пассивному; к паразитическому и подземному образу жизни.

Так, малая подвижность и пассивный тип питания двустворчатых моллюсков привели к исчезновению головы, ленточные черви утратили пищеварительную систему.

Внимание! Не путайте морфофизиологический регресс и биологический регресс. Общая дегенерация – это путь достижения биологического прогресса.

При частной дегенерации у организмов в процессе их исторического развития редуцируются органы, имевшиеся у предков, например конечности у безногих ящериц, раковина у головоногих моллюсков. Причина редукции органов – отсутствие условий, необходимых для их развития и функционирования.

Внимание! Частная дегенерация – это пример идиоадаптации, не ведёт к снижению уровня организации.

Направления биологического прогресса

Биологический регресс

Биологический регресс – отставание темпов эволюции группы от скорости изменения внешней среды.

Регресс, как правило, ведёт к вымиранию видов. В последнее время виновником биологического регресса часто становится человек.

Критерии биологического регресса:

  • снижение численности особей

  • уменьшение видового разнообразия

  • сужение ареала

В состоянии биологического регресса в настоящее время находятся крупные млекопитающие, такие, как уссурийский тигр, гепард, белый медведь, и целые группы животных: китообразные, амфибии, человекообразные обезьяны (кроме людей).