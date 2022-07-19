Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Биология
Цитология
Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Митоз Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Мейоз Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки
Генетика
Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Селекция растений Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Гаметогенез Селекция животных Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Органогенез Половое размножение Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Взаимодействие природы и общества Определение вида и популяции Геологические эры Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии

Биосинтез белка

Матричный синтез — это способ образования полимерных молекул (ДНК, РНК, белков), строение которых определяется строением матрицы (ДНК или иРНК).

К процессам матричного синтеза относятся:

  • репликация ДНК

  • синтез всех видов РНК

  • биосинтез белка

Все реакции матричного типа происходит с участием ферментов.

Рассмотрим процесс синтеза белка.

Биосинтез белка ‒ это многостадийный процесс синтеза белков, протекающий в живых организмах. Процесс биосинтеза белка требует значительных затрат энергии АТФ.

Для того, чтобы синтезировался белок, информация о последовательности нуклеотидов в его первичной структуре должна быть доставлена к рибосомам. Этот процесс включает два этапа ‒ транскрипцию и трансляцию.

Транскрипция ‒ это синтез молекулы РНК на матрице ДНК.

  • Переписывание информации происходит путем синтеза на одной из цепей молекулы ДНК одноцепочечной молекулы РНК, последовательность нуклеотидов которой точно соответствует последовательности нуклеотидов матрицы ‒ полинуклеотидной цепи ДНК. В молекуле РНК комплементарным аденину является урацил.

А=У

Г≡Ц

Внимание! Транскрипцией называют синтез на матрице ДНК всех видов РНК, а не только иРНК.

Последовательность транскрипции:

Расщепление двойной цепи ДНК при помощи ферментов → выстраивание нуклеотидов иРНК по матричной цепи ДНК при помощи РНК-полимеразы.

иРНК выходит в цитоплазму и несёт информацию к рибосоме – месту синтеза белка.

Трансляция — перевод последовательности нуклеотидов в молекуле иРНК в последовательность аминокислот в полипептиде.

Участники процесса:

  • иРНК – является матрицей (инструкцией) для построения белка. В иРНК есть кодоны – последовательность из трёх нуклеотидов, несущих информацию об аминокислотах.

  • тРНК – доставляют аминокислоты к месту синтеза. В тРНК есть антикодоны, комплементарные кодонам в иРНК. К акцепторному концу (3’-конец) тРНК присоединена соответствующая аминокислота. Например, кодону АУГ соответствует антикодон УАЦ и аминокислота метионин (МЕТ). тРНК с антикодоном УАЦ не может переносить другие аминокислоты.

  • Ферменты – катализируют химические процессы на разных этапах синтеза.

Рибосомы – удерживают иРНК, тРНК и ферменты в нужном положении, пока не произойдёт образование пептидной связи между соседними аминокислотами.

Перед началом синтеза белка иРНК выходит из ядра в цитоплазму и направляется к рибосоме. Малая субъединица рибосомы садится на иРНК и скользит по ней от 5’- к 3’-концу. Трансляция происходит в несколько последовательных этапов:

1. инициация – начало считывания:

Синтез белка начинается не с самого начала 5’-конца иРНК, а спустя несколько нуклеотидов. Малая субъединица рибосомы движется по иРНК и ищет стартовый триплет – инициирующий кодон, с которого начинается синтез белка. Когда она его узнаёт, подходит тРНК с аминокислотой и присоединяется к кодону иРНК. Тут в процесс включается большая субъединица рибосомы – она присоединяется к малой так, что иРНК оказывается заключённой между ними. В каждый момент времени внутри рибосомы находится два кодона иРНК.

2. элонгация – собственно трансляция:

К рибосоме подходит вторая тРНК с новой аминокислотой. Её антикодон комплементарен второму кодону. Первая аминокислота переносится к соседней, с помощью ферментов возникает пептидная связь, первая тРНК освобождается и выходит из рибосомы. Рибосома продвигается на один триплет в том же направлении (к 3'-концу), подходят новые тРНК и удлиняют полипептидную цепочку новыми аминокислотами.

На одной цепочке иРНК могут одновременно находиться несколько рибосом. Такой комплекс называется полисомой. В этом случае синтезируются несколько одинаковых белков, но каждый находится на своём этапе синтеза.

3. терминация – завершение синтеза пептидной цепи:

Дойдя до специального стоп-триплета (терминирующего кодона), рибосома завершает трансляцию и освобождает полипептидную цепь. Рибосомы распадаются на большую и малую субъединицы, отделяются от иРНК, и теперь готовы повторить весь процесс заново.

Итог: в молекуле полипептида аминокислоты расположены в строго заданном триплетами иРНК порядке (матричный синтез).

ДНК иРНК белок

Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ

Мутагены и наркогенные вещества могут нарушать биохимические процессы в клетке.

Наркогенные вещества – растительные или синтетические вещества, оказывающие негативное влияние на процессы в клетках.

Мутагены – вещества, вызывающие изменения в нуклеотидной последовательности ДНК.

Под воздействием мутагенов и наркогенных веществ количество мутаций увеличивается и возрастает прямо пропорционально дозе мутагенов.

Мишенью действия мутагенов в клетке являются главным образом ДНК и некоторые белки.

Примеры нарушения биохимических процессов в клетках при воздействии мутагенов и наркогенных веществ:

  • могут подавлять синтез ДНК и это прерывает белок-синтетические процессы

  • влияют на процессы транскрипции и трансляции, изменяя их скорость

  • ингибируют (подавляют) процессы трансляции, инициацию трансляции, элонгацию

  • угнетают обмен белков и углеводов

  • могут нарушать процессы кроссинговера и расхождения хромосом в анафазе

  • ингибируют процессы сперматогенеза и овогенеза

  • при температурном воз­действии на клетки может произойти выпадение пуринов (аденина и гуанина) из ДНК

  • ультрафиолетовые лучи могут разрывать водородные связи между комплементарными нитями ДНК, что приводит к остановке репликации ДНК, в результате чего ядро теряет способность к деле­нию, и клетка погибает

  • в результате ионизирующего излучения образуются высокоактивные химические вещества (ионы Н+, ОН-, свободные радикалы), которые могут вызывать разрыв нитей веретена деления, разрыв цепи ДНК, изменять азотистые основания