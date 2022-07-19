Ученые – биологи и их открытия

Роль биологов в развитии медицины, в фармацевтике, в изучении строения человека и окружающего нас мира не просто огромна, а составляет основу развития множества наук. Без их учений и трудов не было бы сейчас даже элементарных, как, казалось бы, антибиотиков, не было бы целой базы знаний по строению человека, а соответственно, не делались бы уже привычные операции и не проводилось бы необходимое лечение.

В данной теории мы собрали ученых и открытия, которые наиболее часто встречаются на экзамене.

Биология берет свое начало в глубокой древности. Описания животных и растений, сведения об анатомии и физиологии человека и животных были необходимы для практической деятельности людей. Одними из первых попытки осмыслить и привести в систему явления жизни, обобщить накопленные биологические знания и представления сделали древнегреческие, а позже древнеримские ученые и врачи Гиппократ, Аристотель, Гален и другие.

В XVI-XVII вв. в научных исследованиях наряду с наблюдением и описанием стал широко применяться эксперимент. В это время блестящих успехов достигает анатомия.

Создание микроскопа расширило возможности изучения живых существ.

Роберт Гук

Английский физик, открывший клеточное строение растений

Антони ван Левенгук

Голландец, открывший одноклеточных животных и микроорганизмы. Первым увидел сперматозоиды и эритроциты.

Карл Линней

В XVIII в. было накоплено уже много знаний о живой природе. Назрела необходимость классифицировать все живые организмы, привести их в систему. В это время закладываются основы науки систематики. Карл Линней в 1735 году создал первую классификацию растительного и животного мира.

Дальнейшее развитие получила физиология – наука о жизнедеятельности организмов, их отдельных систем, органов и тканей и процессах, протекающих в организме.

Джозеф Пристли

Показал в опытах на растениях, что они выделяют кислород (1771—1778).

Жан Сенебье

Установил, что растения под действием солнечного света усваивают углекислый газ и выделяют кислород (1782).

Это были первые шаги на пути исследования центральной роли растений в преобразовании веществ и энергии в биосфере Земли, первый шаг в новой науке – физиологии растений.

Жан Кювье

Основоположник палеонтологии.

На рубеже XIX века возникла палеонтология, изучающая ископаемые остатки животных и растений – свидетельства последовательного изменения – эволюции форм жизни в истории Земли.

Большое развитие получила эмбриология – наука о зародышевом развитии организма. Еще в XVII в. У. Гарвей сформулировал положение: «Все живое из яйца».

Карл Бэр

Лишь в XIX в. эмбриология стала самостоятельной наукой. Особая заслуга в этом принадлежит ученому – естествоиспытателю Карлу Бэру, открывшему яйцо млекопитающих и обнаружившему общность плана строения зародышей животных разных классов.

Жан Батист Ламарк

В результате достижений биологических наук в первой половине XIX в. широко распространилась идея родства живых организмов, их происхождения в ходе эволюции.

1809 год – Ж. Б. Ламарк – Сформулирована первая эволюционная теория органического мира. Он первый, за полвека до Дарвина, предложил первую целостную концепцию эволюции теорию о естественном возникновении и развитии органического мира.

Чарльз Дарвин (1809-1882)

Английский естествоиспытатель. Его заслуга – создание теории эволюции. В 1858 г. он выпустил книгу «Происхождение видов». Его теория является поводом для споров до сих пор, однако теория естественного отбора 1859 года нашла множество подтверждений.

Эрнст Геккель и Фриц Мюллер

Распространение эволюционной теории на представления о происхождении человека привело к созданию новой отрасли биологии – антропологии. Наблюдение двух независимых биологов за онтогенезом организмов позволило сформировать биогенетический закон Геккеля-Мюллера. Впервые формулировка прозвучала в 1866 году. Однако предпосылки становления закона были выявлены ещё в 1820-х годах.

Кроме того, Э. Геккель в 1866 г. предложил термин «экология».

Теодор Шванн и Маттиас Шлейден

Еще одно выдающееся достижение биологии XIX в. – создание Т. Шванном и М. Шлейденом в 1839 году клеточной теории. Так возникла еще одна биологическая наука – цитология (наука о клетках) и как следствие ее – учение о строении тканей и органов – гистология.

Луи Пастер (1822-1895)

Французский иммунолог и микробиолог. В результате открытий французского ученого Л. Пастера (микроорганизмы являются причиной спиртового брожения и вызывают многие болезни) самостоятельной биологической дисциплиной стала микробиология. Также Пастер изобрел вакцинацию.

Илья Ильич Мечников

Исследования Мечникова охватывают многие области науки. В 1879 г. им был открыт возбудитель микоза у насекомых. В 1866-1886 гг. он прорабатывал вопросы эмбриологии, и стал одним из основателей этой науки.

В 1882 г. ученый выявил явление фагоцитоза и досконально изучил его. Это стало фундаментом для фагоцитарной теории иммунитета. За эти разработки Мечников в 1908 г. был удостоен Нобелевской премии.

Грегор Мендель (1822-1884)

Во второй половине XIX в. многие ученые пытались умозрительно решить загадку наследственности, раскрыть ее механизм. Но только Г. Менделю удалось установить на опыте закономерности наследственности (1865). Так были заложены основы генетики, ставшей самостоятельной наукой уже в XX в.

Г. Мендель доказал, что признаки способны передаваться по наследству.

Томас Хант Морган

Американский ученый, исследуя гигантские хромосомы мухи дрозофилы, пришел к выводу, что гены находятся в клеточных ядрах, в хромосомах. Он, а также другие ученые разработали хромосомную теорию наследственности. Тем самым генетика в значительной мере объединилась с цитологией (цитогенетика), стал понятен биологический смысл митоза и мейоза.

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик – 1953 год

Создана модель структуры ДНК. Открыли структуру ДНК, выявили, как молекула ДНК воспроизводится и передается из поколения в поколение.

Климент Аркадьевич Тимирязев

Русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений. В 1870 году изучил процессы фотосинтеза.

Сергей Гаврилович Навашин

В 1898 году открыл механизм двойного оплодотворения у покрытосеменных растений.

Иван Петрович Павлов (1849-1936)

Физиолог. Известен своим учением о высшей нервной деятельности. Он первым начал использовать так называемый «хронический метод» проведения эксперимента, суть которого заключается в проведении исследований на почти здоровом животном. Павлов сформулировал представление об аналитико-синтетической работе головного мозга, создал учение об анализаторах, выявил системность работы больших полушарий, установил взаимосвязь между головным мозгом и работой всех органов.

Иван Михайлович Сеченов

Его главное достижение - открытие центров торможения рефлексов.

Александр Иванович Опарин

Советский биолог и биохимик, распространивший эволюционные представления на «предбиологический» период существования Земли и выдвинул теорию происхождения жизни из абиотических компонентов.

Николай Иванович Вавилов

Советский ученый на основании достижений эволюционной теории и генетики и в результате собственных многолетних исследований создал теорию центров происхождения культурных растений.

Владимир Иванович Вернадский

Советский ученый, в первой половине XX в, создавший учение о биосфере Земли.

Владимир Николаевич Сукачев

Заложил основы представлений о биогеоценозах.

Алексей Николаевич Северцов

Благодаря развитию палеонтологии и сравнительной анатомии было выяснено происхождение большинства крупных групп органического мира, вскрыты морфологические закономерности эволюции А. Н. Северцовым.

С выходом человека в космическое пространство появилась новая наука – космическая биология.

В 70-е гг. возникла новая отрасль молекулярной биологии – генная инженерия, задача которой – активная и целенаправленная перестройка генов живых существ, их конструирование, т. е. управление наследственностью. В результате этих работ стало возможным введение генов, взятых из одних организмов или даже искусственно синтезированных, в клетки других организмов (например, введение гена, кодирующего синтез инсулина у животных, в клетки бактерий). Стала возможной гибридизация клеток разных видов – клеточная инженерия. Разработаны методы, позволяющие выращивать организмы из отдельных клеток и тканей.

Все эти достижения имеют чрезвычайно важное практическое значение – они стали основой новой отрасли производства – биотехнологии.