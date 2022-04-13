Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Органогенез Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Селекция растений Комбинативная изменчивость Селекция животных Селекция микроорганизмов Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение Бесполое размножение Гаметогенез Типы размножения Ненаследственная изменчивость
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Свойства популяции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Экологические законы и правила Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания
Цитология
Репликация ДНК Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Мейоз Пластический обмен. Хемосинтез Одномембранные органоиды Митоз Клеточная теория Клеточный цикл Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)

Синтетическая теория эволюции

Синтетическая теория эволюции- учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, молекулярной биологии, экологии и классического дарвинизма.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) возникла в начале 40-х годов XX в. В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ внесли А. Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен.

Основные положения синтетической теории эволюции:

Единица эволюции – популяция 

Движущими силами эволюции по СТЭ являются: 

  • мутации 

  • комбинативная изменчивость 

  • популяционные волны 

  • дрейф генов 

  • изоляция 

  • естественный отбор 

Мутации – случайные изменения генетического материала, в результате которых возникают новые признаки и свойства организма. 

Исследованиям мутационных процессов в популяциях посвящены работы отечественного генетика С.С. Четверикова. В результате мутаций появляются новые аллели. Мутационный процесс происходит случайно и не являются направляющим фактором. Новые гены подвергаются действию естественного отбора. 

Комбинативная изменчивость – возникновение новых сочетаний генов, происходящее при гаметогенезе и оплодотворении (см. тему «Изменчивость»). 

Важно! Мутационная и комбинативная изменчивости обеспечивают разнообразие признаков особей в каждой популяции и таким образом служат материалом для естественного отбора.
 

Популяционные волны (волны жизни) – колебания численности особей в популяции. 

Причинами популяционных волн являются: 

  • периодические (сезонные) изменения условий окружающей среды (освещённости, температуры и пр.); 

  • случайные изменения мест обитания (пожары, землетрясения и пр.); 

  • расширение занимаемой территории, что приводит к увеличению численности. 

Пример волн жизни: 

увеличение количества зайцев через некоторое время приводит к возрастанию числа волков и рысей из-за достаточного количества пищи (зайцев). 

 

 

Популяционные волны приводят к изменению концентраций аллелей в генофонде популяций и могут быть причиной дрейфа генов. 

  

Дрейф генов – случайное изменение концентрации генов и генотипов в генофонде популяции. 

 

Например, в малочисленной популяции из-за стихийных бедствий (пожара, наводнения) может резко уменьшиться количество особой. При этом генетический состав новой популяции может значительно отличаться от исходной (выживут особи только с определёнными аллелями). В дальнейшем эти гены будут закрепляться, и генофонд популяции изменится. 

Данный пример называется «эффект бутылочного горлышка»

 

Также вариантом дрейфа генов является так называемый «эффект основателя», который наблюдается при заселении новых территорий особями вида. Представим, что в исходной популяции было примерно равное количество аллелей генов (см. рисунок ниже, фигуры разного цвета). На новую территорию заселяются малое количество особей только с некоторыми аллелями (фигуры желтого и красного цвета). В итоге сформируется новая популяция с другим генофондом. 

 

Важно! Исходя из вышесказанного, волны жизни и дрейф генов, так же, как и изменчивость, создают эволюционный материал. 

 

Изоляция – исключение или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида из разных популяций. 

 

Изолированные популяции не могут обмениваться генетическим материалом, вследствие чего с течением времени накапливаются различия в генофонде. Происходит постепенное превращение популяций в разные виды. 

Изоляция бывает географическая (пространственная) и биологическая (репродуктивная). 

 

Географическая изоляция — обособление определенной популяции от других популяций того же вида каким-либо труднопреодолимыми географическими преградами. 

Биологическая изоляция – биологические различия, возникающие между особями одной популяции и препятствующие свободному скрещиванию.
 

 

Биологическая изоляция может быть: 

- экологической (разные сроки цветения, гнездования, нереста),  

- этологической (разное брачное поведение особей),  

- морфофизиологической (отличия в строении или размерах органов размножения),  

- генетической (изменение строения и числа хромосом). 

 

Все рассмотренные элементарный факторы эволюции действуют ненаправленно, но приводят к изменению соотношения генов и создают материал для естественного отбора. 

Главным направляющим фактором эволюции является естественный отбор

 

Сравнительная характеристика основных положений эволюционного учения Ч. Дарвина и синтетической теории эволюции (эволюционные взгляды в XIX и XX веке </п>