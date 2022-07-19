Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция животных Мутационная изменчивость Эмбриональный период развития Гаметогенез Половое размножение Органогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Происхождение человека Взаимодействие природы и общества Законы и правила в теории эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Доказательства эволюции Свойства популяции
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Клеточный цикл Органические вещества клетки. Углеводы Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Митоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз
Генетика
Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов

Органические вещества клетки. Углеводы

Углеводы, или сахариды – органические вещества с общей формулой (СН2О)n.

Встречаются как не полимерные, так и полимерные структуры, мономерами которых являются моносахариды.

В живой клетке углеводы находятся в количествах, не превышающих 1-2%, иногда 5% (в печени, в мышцах). Наиболее богаты углеводами растительные клетки, где их содержание достигает в некоторых случаях 90% от массы сухого вещества (семена, клубни картофеля и т. д.).

Классификация углеводов

В зависимости от строения углеводы делят на:

  • моносахариды – простые сахара, легко растворяющиеся в воде и имеющие сладкий вкус;

  • дисахариды – сахариды, включающие в себя два мономерных остатка;

  • олигосахариды – углеводы, содержащие от 2 до 10 мономерных остатков.

  • полисахариды – регулярные биополимеры, в состав которых входят сотни тысяч моносахаридов. Они обладают высокой молекулярной массой, нерастворимы в воде, на вкус несладкие. Так как к одному остатку моносахарида может быть присоединено несколько других остатков, полисахариды могут иметь разветвленную структуру.

Глюкоза содержится в крови (0,1—0,12%). Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот и АТФ.

Моносахариды гидрофильны. Полисахариды гидрофобны.

Функции углеводов:

● строительная (структурная)

Целлюлоза образует стенки растительных клеток. Сложный полисахарид хитин служит главным структурным компонентом наружного скелета членистоногих. Строительную функцию хитин выполняет и у грибов.

● пластическая

Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот и АТФ.

● энергетическая

Углеводы играют роль основного источника энергии в клетке. В процессе окисления 1 г углеводов освобождается 17,6 кДж (~4,2 ккал).

● запасающая

Крахмал у растений и гликоген у животных откладываются в клетках и служат энергетическим резервом.

● рецепторная

Олигосахариды входят в состав многих клеточных рецепторов (например, гликокаликс у животных).

Строение углеводов