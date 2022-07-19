Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Гаметогенез Типы размножения Половое размножение Бесполое размножение Органогенез Селекция животных Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Свойства популяции Определение вида и популяции Геологические эры Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Происхождение человека Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Митоз Метаболизм и основные понятия Транспорт веществ в клетке Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Биосинтез белка Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке
Генетика
Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания

Типы размножения

Сущность процессов воспроизведения и размножения

При размножении обеспечивается преемственность и непрерывность жизни. Преемственность заключается в том, что в процессе воспроизведения генетическая информация передаётся дочернему поколению. Благодаря смене поколений определенные виды и их популяции могут существовать неограниченно долго, так как снижение их численности вследствие естественной гибели особей компенсируется за счет постоянного воспроизведения организмов и замещения умерших родившимися (непрерывность жизни).

Воспроизведение — это способность организмов образовывать себе подобных. Воспроизведение является одним из важнейших свойств жизни и возможно благодаря общей способности организмов производить потомство.

Однако не всегда непосредственные потомки подобны родительским особям. Например, из спор папоротника вырастает многочисленное потомство, представленное заростками, не похожими на материнское спороносное растение.

На заростке, в свою очередь, возникает взрослое растение — спорофит, способное снова давать споры.

Такое явление получило название чередование поколений.

Если образование потомства сопровождается увеличением числа особей данного вида, то такой процесс представляет собой размножение.

Размножение — это воспроизведение генетически сходных особей данного вида, которое характеризуется увеличением числа особей в дочернем поколении по сравнению с поколением родителей.

Выделяют типы размножения:

1. Бесполое

2. Половое

1. Половое – как правило, связано с участием двух особей и их половых клеток – гамет.

Примеры полового размножения - конъюгация, слияние гамет и партеногенез.

2. Бесполое - не связано с половыми клетками, как правило, участвует одна особь.

  • Собственное бесполое: деление клетки, почкование, шизогония, полиэмбриония, спорообразование.

  • Вегетативное: луковицы, корневища, черенки, клубни, усы, метод культуры тканей.

Более подробно о каждом типе размножения можно прочитать в темах «Бесполое размножение» и «Половое размножение».

После прочтения данных тем, переходите к тестированию.