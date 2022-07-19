Пластический обмен. Хемосинтез

Хемосинтез – процесс синтеза органических соединений из неорганических, но осуществляется он не за счет энергии света, как фотосинтез, а за счет химической энергии, получаемой при окислении неорганических веществ (серы, сероводорода, железа, аммиака, нитрита и др.).

Хемосинтетики – единственные организмы на Земле, не зависящие от энергии солнечного света. Наибольшее значение имеют нитрифицирующие, железо- и серобактерии.

Железобактерии окисляют двухвалентное железо до трехвалентного:

Fe2+→Fe3++E;

Серобактерии окисляют сероводород до молекулярной серы или до солей серной кислоты:

2H 2 S+O 2 =2H 2 O+2S+E,

H 2 S+O 2 =2H 2 SO 4 +E;

Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотистой и азотной кислот, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, образуют нитриты и нитраты:

NH 3 →HNO 2 →HNO 3 +E.

Высвобождающаяся в ходе реакций окисления энергия запасается бактериями в виде АТФ и используется для синтеза органических соединений. Хемосинтезирующие бактерии играют очень важную роль в биосфере. Бактерии — хемосинтетики, разрушают горные породы, очищают сточные воды, участвуют в образовании полезных ископаемых.

Значение хемосинтеза

Непременное звено природного круговорота важнейших элементов: серы, железа, азота.

Природные усвоители таких ядохимикатов, как аммиак и водород.

Нитрифицирующие бактерии обогащают почву нитратами и нитритами, в форме которых растения усваивают азот.

Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.

Сходство с фотосинтезом

Продукт реакции – органическое вещество (глюкоза). Исходным веществом в обоих процессах является углекислый газ.

Различия между хемо- и фотосинтезом