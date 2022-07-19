Пластический обмен. Хемосинтез

Хемосинтетики – единственные организмы на Земле, не зависящие от энергии солнечного света. Наибольшее значение имеют нитрифицирующие, железо- и серобактерии.
Железобактерии окисляют двухвалентное железо до трехвалентного:
Fe2+→Fe3++E;
Серобактерии окисляют сероводород до молекулярной серы или до солей серной кислоты:
2H2S+O2=2H2O+2S+E,
H2S+O2=2H2SO4+E;
Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотистой и азотной кислот, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, образуют нитриты и нитраты:
NH3→HNO2→HNO3+E.
Высвобождающаяся в ходе реакций окисления энергия запасается бактериями в виде АТФ и используется для синтеза органических соединений. Хемосинтезирующие бактерии играют очень важную роль в биосфере. Бактерии — хемосинтетики, разрушают горные породы, очищают сточные воды, участвуют в образовании полезных ископаемых.
Непременное звено природного круговорота важнейших элементов: серы, железа, азота.
Природные усвоители таких ядохимикатов, как аммиак и водород.
Нитрифицирующие бактерии обогащают почву нитратами и нитритами, в форме которых растения усваивают азот.
Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.
Продукт реакции – органическое вещество (глюкоза).
Исходным веществом в обоих процессах является углекислый газ.