Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Цитология
Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Биосинтез белка Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Общее строение клетки, классификация органоидов Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Митоз Немембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Хемосинтез
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов
Организм как биологическая система
Половое размножение Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция растений Органогенез Гаметогенез Типы размножения Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Селекция животных Мутационная изменчивость
Эволюция живой природы
Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Взаимодействие природы и общества Доказательства эволюции Результаты эволюции Формы естественного отбора Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Геологические эры

Пластический обмен. Хемосинтез

Хемосинтез – процесс синтеза органических соединений из неорганических, но осуществляется он не за счет энергии света, как фотосинтез, а за счет химической энергии, получаемой при окислении неорганических веществ (серы, сероводорода, железа, аммиака, нитрита и др.).

Хемосинтетики – единственные организмы на Земле, не зависящие от энергии солнечного света. Наибольшее значение имеют нитрифицирующие, железо- и серобактерии.

  • Железобактерии окисляют двухвалентное железо до трехвалентного:

Fe2+Fe3++E;

  • Серобактерии окисляют сероводород до молекулярной серы или до солей серной кислоты:

2H2S+O2=2H2O+2S+E,

H2S+O2=2H2SO4+E;

  • Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотистой и азотной кислот, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, образуют нитриты и нитраты:

NH3HNO2HNO3+E.

Высвобождающаяся в ходе реакций окисления энергия запасается бактериями в виде АТФ и используется для синтеза органических соединений. Хемосинтезирующие бактерии играют очень важную роль в биосфере. Бактерии — хемосинтетики, разрушают горные породы, очищают сточные воды, участвуют в образовании полезных ископаемых.

Значение хемосинтеза

  • Непременное звено природного круговорота важнейших элементов: серы, железа, азота.

  • Природные усвоители таких ядохимикатов, как аммиак и водород.

  • Нитрифицирующие бактерии обогащают почву нитратами и нитритами, в форме которых растения усваивают азот.

  • Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.

Сходство с фотосинтезом

  1. Продукт реакции – органическое вещество (глюкоза).

  2. Исходным веществом в обоих процессах является углекислый газ.

Различия между хемо- и фотосинтезом