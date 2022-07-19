Генетика пола

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Типы размножения Половое размножение Селекция растений Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Мутационная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система
Эволюция живой природы
Геологические эры Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Свойства популяции Формы естественного отбора Результаты эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Митоз Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Репликация ДНК Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Биосинтез белка Пластический обмен. Хемосинтез Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Мейоз Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода
Генетика
История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование

Генетика пола

Большинство животных являются раздельнополыми организмами. Пол можно рассматривать как совокупность признаков и структур, обеспечивающих способ воспроизводства потомства и передачу наследственной информации.

У человека «женскими» половыми хромосомами являются две Х-хромосомы. При образовании гамет каждая яйцеклетка получает одну из Х-хромосом. Пол, у которого образуются гаметы одного типа, несущие Х-хромосому, называется гомогаметным. У человека женский пол является гомогаметным.

«Мужские» половые хромосомы у человека — Х-хромосома и Y-хромосома. При образовании гамет половина сперматозоидов получает Х-хромосому, другая половина — Y-хромосому. Пол, у которого образуются гаметы разного типа, называется гетерогаметным.

У человека мужской пол — гетерогаметный. Если образуется зигота, несущая две Х-хромосомы, то из нее будет формироваться женский организм, если Х-хромосому и Y-хромосому — мужской.

Наследование признаков, сцепленных с полом

Установлено, что в половых хромосомах находятся гены, отвечающие не только за развитие половых, но и за формирование неполовых признаков (свертываемость крови, цвет зубной эмали, чувствительность к красному и зеленому цвету и т.д.). Наследование неполовых признаков, гены которых локализованы в Х- или Y-хромосомах, называют наследованием, сцепленным с полом.

Изучением наследования генов, локализованных в половых хромосомах, занимался Т. Морган.

Тип наследования Примеры
Х-сцепленный рецессивный Гемофилия, разные формы цветовой слепоты (протанопия, дейтеронопия), отсутствие потовых желез, некоторые формы мышечной дистрофии и пр.
Х-сцепленный доминантный Коричневый цвет зубной эмали, витамин D устойчивый рахит и пр.
Х-Y-сцепленный (частично сцепленный с полом) Синдром Альпорта, общая цветовая слепота
Y-сцепленный Перепончатость пальцев ног, гипертрихоз края ушной раковины