Виды экосистем

Как мы уже знаем, все экосистемы состоят из живых и неживых элементов, которые постоянно взаимодействуют.
Эффективность и полноценность этого взаимодействия обеспечивает устойчивость системы, поэтому выделяют устойчивые и неустойчивые экосистемы.
Критерии устойчивости экосистемы:
Большое разнообразие видов и большая численность особей внутри вида
Длинные и разветвленные цепи питания
Замкнутый круговорот веществ
Саморегуляция
Снижение количества особей одного вида влияет на численность других организмов.
Например, численность консументов 1 порядка определяется численностью продуцентов, которые служат им пищей. В случае если биоразнообразие мало, травоядные животные при снижении количества растения, которое они используют в качестве корма, не смогут найти ему альтернативу. Это может привести к их гибели. А это, в свою, очередь, повлияет на численность следующего элемента в цепи и так далее. Поэтому длинные и разветвленные пищевые цепи и сети являются признаком устойчивой системы.
К неустойчивым экосистемам относят агроценозы.
Основные признаки и характеристики агроценоза:
Не способен существовать без участия человека
Помимо солнечной энергии использует дополнительные виды энергии (человек вносит удобрения и специфическим образом обрабатывает посевы)
Преобладает монокультура (один вид растения)
Короткие пищевые цепи
Может быть незамкнутый круговорот веществ
Не способен к саморегуляции
Часто имеет более высокую продуктивность (урожайность) по сравнению с естественной экосистемой
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