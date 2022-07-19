Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Экологические проблемы
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Минеральные вещества клетки, вода Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Метаболизм и основные понятия Двумембранные органоиды Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Клеточный цикл Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Митоз
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция растений Селекция животных Мутационная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Бесполое размножение Органогенез Селекция микроорганизмов
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Взаимодействие природы и общества Определение вида и популяции Геологические эры Происхождение человека Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Свойства популяции

Виды экосистем

Как мы уже знаем, все экосистемы состоят из живых и неживых элементов, которые постоянно взаимодействуют.

Эффективность и полноценность этого взаимодействия обеспечивает устойчивость системы, поэтому выделяют устойчивые и неустойчивые экосистемы.

Критерии устойчивости экосистемы:

  • Большое разнообразие видов и большая численность особей внутри вида

  • Длинные и разветвленные цепи питания

  • Замкнутый круговорот веществ

  • Саморегуляция

Снижение количества особей одного вида влияет на численность других организмов.

Например, численность консументов 1 порядка определяется численностью продуцентов, которые служат им пищей. В случае если биоразнообразие мало, травоядные животные при снижении количества растения, которое они используют в качестве корма, не смогут найти ему альтернативу. Это может привести к их гибели. А это, в свою, очередь, повлияет на численность следующего элемента в цепи и так далее. Поэтому длинные и разветвленные пищевые цепи и сети являются признаком устойчивой системы.

Примерами устойчивых экосистем являются экосистемы луга, дубравы, смешанные леса.

К неустойчивым экосистемам относят агроценозы.

Агроценоз искусственная, созданная человеком экосистема.

Например, пшеничное поле, вишневый сад.

Основные признаки и характеристики агроценоза:

  • Не способен существовать без участия человека

  • Помимо солнечной энергии использует дополнительные виды энергии (человек вносит удобрения и специфическим образом обрабатывает посевы)

  • Преобладает монокультура (один вид растения)

  • Короткие пищевые цепи

  • Может быть незамкнутый круговорот веществ

  • Не способен к саморегуляции

  • Часто имеет более высокую продуктивность (урожайность) по сравнению с естественной экосистемой

Прочитайте тему “Сукцессия” и переходите к тестированию.