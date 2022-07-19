Основные понятия генетики

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Селекция животных Селекция растений Бесполое размножение Органогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Гаметогенез Половое размножение Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Результаты эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Геологические эры
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Сукцессия Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Митоз Мейоз Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Транспорт веществ в клетке Репликация ДНК Пластический обмен. Фотосинтез Клеточная теория Клеточный цикл Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики

Основные понятия генетики

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.

Благодаря наследственности сохраняется однородность, единство вида, а изменчивость делает вид неоднородным, создаёт предпосылки для дальнейшего видообразования.

Наследственность — свойство организмов передавать свои признаки от одного поколения к другому.

Изменчивость — свойство организмов приобретать новые по сравнению с родителями признаки.

Хромосомы — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена большая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи.

Хромосома эукариот образуется из единственной и чрезвычайно длинной молекулы ДНК, которая содержит линейную группу множества генов.

Хромосомы прокариот — это ДНК-содержащие структуры в клетке без ядра.

Хромосома — это наиболее компактная форма наследственного материала клетки (по сравнению с нитью ДНК укорочение составляет примерно 1600 раз). У большинства эукариот ДНК скручивается до такой степени только на время деления. Хромосома может быть одинарной (из одной хроматиды) и двойной (из двух хроматид).

Хроматида — это нуклеопротеидная нить, половинка двойной хромосомы.

Центромера — это место соединения двух хроматид(перетяжка), к центромере присоединяются нити веретена деления. По сторонам от центромеры лежат плечи хромосомы (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема строения хромосомы в поздней профазе метафазе митоза. 1 хроматида; 2 центромера; 3 короткое плечо; 4 длинное плечо.

В зависимости от места расположения центромеры хромосомы делят на:

акроцентрические хромосомы, у которых центромера находится практически на конце, и второе плечо настолько мало, что его может быть не видно;

субметацентрические хромосомы с плечами неравной длины;

метацентрические хромосомы, у которых центромера расположена посередине или почти посередине (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Типы строения хромосом

Гомологичные хромосомы — пара хромосом приблизительно равной длины, с одинаковым положением центромеры. Их гены в соответствующих (идентичных) локусах представляют собой аллельные гены — аллели, то есть кодируют одни и те же белки или РНК.

При двуполом размножении одна гомологичная хромосома наследуется организмом от матери, а другая — от отца. Гомологичные хромосомы не идентичны друг другу. Они имеют один и тот же набор генов, однако они могут быть представлены как различными (у гетерозигот), так и одинаковыми (у гомозигот) аллелями, то есть формами одного и того же гена, ответственными за проявление различных вариантов одного и того же признака.

Например: АА — темные волосы (доминантная гомозигота), Аа — темные волосы (гетерозигота), аа — светлые волосы (рецессивная гомозигота). Кроме того, в результате некоторых мутаций могут возникать гомологичные хромосомы, различающиеся наборами или расположением генов.

Расположение аллельных генов в гомологичных хромосомах

Кариотип — совокупность хромосом клеток какого-либо вида растений или животных. Он характеризуется постоянным для каждого вида числом хромосом, их размеров, формы, деталей строения. Кариотип любого вида специфичен и может являться его систематическим признаком.

Хромосомы делятся на две группы: аутосомы и половые хромосомы.

Аутосомы — парные хромосомы, одинаковые у мужских и женских организмов. Иными словами, кроме половых хромосом, все остальные хромосомы у раздельнополых организмов будут являться аутосомами. Аутосомы в кариотипе обозначаются порядковыми номерами.

Половые хромосомы хромосомы, набор которых отличает мужские и женские особи.

Половые хромосомы обозначаются буквами X или Y. Отсутствие половой хромосомы обозначается цифрой 0. Пол, имеющий две одинаковые половые хромосомы (XX), продуцирует гаметы, не отличающиеся по половым хромосомам. Этот пол называется гомогаметным.

У пола, определяемого набором непарных половых хромосом (XY), половина гамет несёт одну половую хромосому, а половина гамет — другую половую хромосому. Этот пол называется гетерогаметным. У человека, как у всех млекопитающих, гомогаметный пол — женский (XX), гетерогаметный пол — мужской (XY) (см. Рисунок 4). У птиц, напротив, гетерогаметный пол — женский (ХУ), а гомогаметный — мужской (ХХ).

Рисунок 4. Кариотип мужчины

Гены, генотип и фенотип

Ген — функционально неделимая единица генетического материала, участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида, молекулы транспортной или рибосомной РНК.

В широком смысле ген — участок ДНК, определяющий возможность развития отдельного элементарного признака.

Геном — совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом данного организма. В геноме каждый ген представлен лишь одним геном из каждой аллельной пары (только доминантным или только рецессивным).

Генотип — совокупность всех генов организма. Генотип — совокупность наследственных признаков и свойств, полученных особью от родителей, а также новых свойств, появившихся в результате мутаций генов, которых не было у родителей.

Генотип складывается при взаимодействии двух геномов (яйцеклетки и сперматозоида) и представляет собой наследственную программу развития, являясь целостной системой, а не простой суммой отдельных генов.

Аллель — пара генов, определяющая признак.

Аллельные гены — гены, расположенные в идентичных локусах гомологичных хромосом.

Локус — местоположение гена в хромосоме.

Гомозигота — организм, имеющий аллельные гены одной молекулярной формы (оба доминантные или оба рецессивные).

Гетерозигота — организм, имеющий аллельные гены разной молекулярной формы; в этом случае один из генов является доминантным, другой — рецессивным.

Альтернативные признаки — два взаимоисключающих проявления признака (белая и пурпурная окраска цветов, жёлтая и зелёная окраска семян, гладкая и морщинистая поверхность семян, карие и голубые глаза).

Множественный аллелизм это существование в популяции более двух аллелей данного гена. Например, наследование групп крови у человека определяется тремя аллелями одного гена: I0, IA, IB.

Рисунок 5. Определение групп крови

Рецессивный ген — аллель, определяющий развитие признака только в гомозиготном состоянии; такой признак будет называться рецессивным.

Доминантный ген — аллель, определяющий развитие признака не только в гомозиготном, но и в гетерозиготном состоянии; такой признак будет называться доминантным.

Чистая линия — группа организмов, имеющих некоторые признаки, которые полностью передаются потомству в силу генетической однородности всех особей. В случае гена, имеющего несколько аллелей, все организмы, относящиеся к одной чистой линии, являются гомозиготными по одному и тому же аллелю данного гена. Чистыми линиями часто называют сорта растений, при самоопылении дающих генетически идентичное и морфологически сходное потомство. Аналогом чистой линии у микроорганизмов является штамм. Чистые линии у животных (например, породы собак) получают путём близкородственных скрещиваний в течение нескольких поколений. В результате животные, составляющие чистую линию, получают одинаковые копии хромосом каждой из гомологичных пар.

Фенотип — совокупность всех признаков и свойств организма, сложившихся в процессе индивидуального развития генотипа.

Сюда относятся не только внешние признаки, но и внутренние: анатомические, физиологические, биохимические. Каждая особь имеет свои особенности внешнего вида, внутреннего строения, характера обмена веществ, функционирования органов, т. е. свой фенотип, который сформировался в определённых условиях среды.