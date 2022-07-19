Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Минеральные вещества клетки, вода Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Двумембранные органоиды Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Митоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Половое размножение Селекция растений Эмбриональный период развития Селекция животных Мутационная изменчивость Бесполое размножение Органогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Гаметогенез Типы размножения
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Взаимодействие природы и общества
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Экологические законы и правила

Свойства популяции

Популяция — группа особей одного вида, обитающая в пределах определенного участка ареала. Внутри популяции происходит постоянный обмен генетической информацией и существует собственный генофонд (специфический набор генотипов популяции). Генетический обмен между разными популяциями ограничен.

Причиной ограничения генетического обмена между разными популяциями является изоляция.

Чаще всего сначала возникает географическая (пространственная) изоляция — представители разных популяций не могут скрещиваться из-за больших расстояний, ландшафтных преград: водоемов, гор, дорог.

Даже в условиях географической изоляции не прекращают своё действие элементарные факторы эволюции: мутации, изменчивость, естественный отбор.

Если популяции оказались изолированными надолго, то накопление новых признаков может привести к возникновению биологической изоляции.

Биологическая изоляция связана с несовместимостью организмов по определенным биологическим параметрам.

Различают 4 вида биологической изоляции:

• экологическая — обусловлена различиям в сроках или местах размножения.

• этологическая — связана с особенностями поведения организмов.

• морфофизиологическая — характеризуется различным строением.

• генетическая — обусловлена особенностями кариотипа.

Каждая популяция обладает определенным набором свойств, которые так или иначе характеризуют её устойчивость.

Численность

Численностью определяется количество особей в популяции. Нередко подсчитать её чрезвычайно трудно, ведь географические границы участка ареала могут быть обширны, а число особей— крайне огромным. По этой причине чаще используют другую категорию— плотность популяции.

Плотность

Плотность популяции — число особей на заданной единице пространства: в литре воды, на квадратном километре, гектаре и т.д.

Именно этой категорией пользуются при оценке динамики популяции — изменении ее состава во времени.

Рождаемость

Рождаемость популяции оценивают в числе особей, родившихся за определенный промежуток времени.

Плодовитость — среднее число потомков, производимых особями определенного возраста. Однако выше она в популяциях тех видов, для которых характерна высокая смертность потомков, не достигших половой зрелости.

Смертность

Смертность популяции исчисляется в количестве умерших за определенный промежуток времени особей.

Совокупность рождаемости и смертности позволяет оценить прирост популяции, эти категории чрезвычайно важны с точки зрения биологического успеха группы особей.

Возрастная структура

Анализ возрастной структуры необходим для прогнозирования изменения численности популяции, ведь именно от возрастного ее состава зависит дальнейшее соотношение рождаемости и смертности.

Возрастная структура популяции характеризует как среднюю продолжительность жизни особей внутри популяции, так и соотношение различных возрастных групп.