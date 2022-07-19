Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Результаты эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Свойства популяции Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Сукцессия Экологические проблемы Круговорот веществ Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Клеточная теория Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Митоз Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Липиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики
Организм как биологическая система
Гаметогенез Постэмбриональный период развития Селекция растений Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Селекция животных Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития Половое размножение

Биологические науки

Биологические науки

Биология (от греческих слов βίος жизнь и λόγος наука) совокупность наук о живой природе. Биология изучает все проявления жизни, строение и функции живых существ и их сообществ, распространение, происхождение и развитие живых организмов, связи их друг с другом и с неживой природой.

Биологические дисциплины

Для удобства все биологические науки мы разделим на четыре большие группы: частные, общие, прикладные и на стыке с другими науками.

1. Частные науки – эти науки занимаются изучением конкретных систематических групп живых организмов (растений, животных, грибов, бактерий, вирусов, человека).

  • Антропология – это наука, изучающая происхождение, развитие и существование в природе человека.

  • Микробиология – наука, предметом изучения которой являются микроскопические существа, называемые микроорганизмами.

  • Вирусология – это раздел микробиологии, изучающий вирусы, их морфологию, физиологию, генетику, а также эволюцию вирусов и вопросы экологии.

  • Микология – это наука о грибах.

  • Ботаника – наука о растениях.

  • Альгология – наука о водорослях.

  • Бриология — наука о мохообразных.

  • Лихенология — наука о лишайниках.

  • Зоология (орнитология, ихтиология, герпетология, энтомология) - наука о представителях царства животных.

  • Протозоология – наука о “простейших организмах”, то есть об одноклеточных эукариотах с гетеротрофным типом питания.

  • Энтомология – наука о насекомых.

  • Малакология – наука о моллюсках.

  • Ихтиология – наука о рыбах и бесчелюстных.

  • Герпетология – наука о земноводных и пресмыкающихся.

  • Орнитология – наука о птицах.

  • Териология (маммалогия, маммалиология) – наука о млекопитающих.

2. Общие науки

  • Цитология – это раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

  • Гистология – это раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов.

  • Анатомия – это наука, изучающая внутреннее строение организмов.

  • Физиология – это наука о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня

  • Эволюционная теория – это наука, которая изучает необратимый процесс исторического развития живой природы (эволюцию) на основе наследственности, изменчивости и естественного отбора

  • Генетика – раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

  • Морфология – наука, изучающая внешнее строение организмов.

  • Эмбриология – наука о закономерностях развития зародыша.

  • Молекулярная биология – это наука, изучающая молекулярные основы жизнедеятельности.

  • Палеонтология наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности

  • Экология – наука о взаимодействии живых организмов друг с другом и средой их обитания.

  • Этология – дисциплина зоологии, изучающая поведение животных.

  • Систематика — дисциплина, которая разделяет многообразие мира на соподчинённые друг другу естественные группы — таксоны (классификация), устанавливает рациональную систему их наименований (номенклатура) и выясняет родственные (эволюционные) взаимоотношения между ними.

3. На стыке с другими науками

  • Биохимия – наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.

  • Биофизика – наука, изучающая физические аспекты существования живой природы на всех ее уровнях, начиная от молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом.

  • Биометрия – это наука, основанная на описании и измерении характеристик тела живых существ.

  • Бионика – наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.

  • Биогеография – наука, которая изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов

4. Прикладные науки это науки, имеющие практическое значение

  • Животноводство – наука о производстве продуктов животноводства путем разведения, выращивания и рационального использования домашних животных.

  • Ветеринария – отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных.

  • Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений.

  • Фитопатология – наука о болезнях растений и способах борьбы с ними.

  • Медицинская биология – это наука о людях, их происхождении, эволюции и географическом распространении, об изменении численности человеческих популяций и их структуры во времени и пространстве.

  • Гигиена – раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

  • Иммунология — медико-биологическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные структуры (антигены), а также разрабатывающая методы исследования и лечения патологий.

  • Селекция – наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов.

  • Биотехнология дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач.