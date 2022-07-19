В связи с бурным развитием производств, основанных на биотехнологиях, стала актуальной селекция микроорганизмов (выведение новых их штаммов, имеющих значение для производства кормового белка, ферментативных и витаминных препаратов, антибиотиков, используемых в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности). При этом используют способность микроорганизмов непрерывно синтезировать белки при благоприятных условиях. Разработаны способы внедрения в бактериальную клетку (а конкретно — в бактериальную плазмиду — кусочек ДНК) определённых генов, в т. ч. человека. Это обеспечивает интенсивную выработку ею белка, кодируемого чужим геном. На методах генной инженерии основано производство интерферонов (белков, подавляющих размножение вирусов), инсулина (регулятор уровня глюкозы в крови), гормонов роста и др.
неограниченное количество начального материала для работы – за несколько дней в питательной среде можно вырастить миллионы бактерий;
одноклеточные организмы содержат гаплоидный набор хромосом, поэтому легче выявить мутации уже в первом поколении;
геном бактерий более простой, чем многоклеточных организмов, что позволяет более эффективно регулировать взаимодействие генов.
Методы:
Искусственный отбор - выборка наиболее производительных и неприхотливых образцов микроорганизмов и культивирование их в искусственной среде
Искусственный мутагенез - внешнее воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов. Применение ультрафиолета, радиации, химических веществ для получения необходимой мутации
Генная инженерия - выделение необходимых генов и внедрение их в другие организмы, преобразование, «редактирование» ДНК и РНК, создание генетически модифицированных организмов. Используют метод рекомбинантных плазмид. Рекомбинантная плазмида (recombinant plasmid) - плазмида, состав которой искусственно изменен с использованием методов генной инженерии; включает участки ДНК разных плазмид либо содержит последовательности нуклеотидов, выделенные из хромосом каких-либо организмов.
Метод рекомбинантных плазмид
Хромосомная инженерия-манипуляции с хромосомами и их участками называют хромосомной инженерией. Её методы дают возможность заменить одну или обе гомологичные хромосомы на другие или ввести дополнительные хромосомы в генотип организма. Метод добавления хромосом в геном детально разработан на культурных злаках. Ученые внесли отдельные хромосомы ржи в хромосомный набор пшеницы. Привнесённые хромосомы ржи дали возможность существенно повысить зимостойкость гибридной пшеницы, придали ей устойчивость к полеганию и к заболеваниям.
При клонировании генетический материал берут из клетки одной живущей особи, то есть из одной оплодотворенной клетки (зиготы) удаляют ядро. Затем извлекают ядро из клетки взрослой особи этого же вида и имплантируют его в лишенную ядра зиготу. Это яйцо имплантируют в матку самки данного вида и дают ему возможность расти до рождения клона.
Получение ферментов, используемых в промышленности, например, амилаза входит в состав стиральных порошков, улучшает качества муки, ускоряет процессы брожения;
Получение незаменимых аминокислот;
Производство антибиотиков;
Получение дополнительных источников энергии – этанола, водорода, газа;
Изготовление хлебобулочных изделий (выращивание дрожжей);
Производство спирта и алкогольной продукции;
Изготовление кисломолочных продуктов;
Выращивание металлов из бедных руд;
Очистка сточных вод.