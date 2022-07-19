Селекция микроорганизмов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Экологические законы и правила Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Одномембранные органоиды Митоз Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Мейоз Клеточный цикл Биосинтез белка Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Минеральные вещества клетки, вода Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Селекция животных Мутационная изменчивость Селекция растений Комбинативная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Органогенез Эмбриональный период развития Селекция микроорганизмов
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Происхождение человека Доказательства эволюции Результаты эволюции Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции

Селекция микроорганизмов

В связи с бурным развитием производств, основанных на биотехнологиях, стала актуальной селекция микроорганизмов (выведение новых их штаммов, имеющих значение для производства кормового белка, ферментативных и витаминных препаратов, антибиотиков, используемых в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности). При этом используют способность микроорганизмов непрерывно синтезировать белки при благоприятных условиях. Разработаны способы внедрения в бактериальную клетку (а конкретно — в бактериальную плазмиду — кусочек ДНК) определённых генов, в т. ч. человека. Это обеспечивает интенсивную выработку ею белка, кодируемого чужим геном. На методах генной инженерии основано производство интерферонов (белков, подавляющих размножение вирусов), инсулина (регулятор уровня глюкозы в крови), гормонов роста и др.

Главная цель – добиться высокой производительности от одной клетки.

Отличительные черты:

  • неограниченное количество начального материала для работы – за несколько дней в питательной среде можно вырастить миллионы бактерий;

  • одноклеточные организмы содержат гаплоидный набор хромосом, поэтому легче выявить мутации уже в первом поколении;

  • геном бактерий более простой, чем многоклеточных организмов, что позволяет более эффективно регулировать взаимодействие генов.

Методы:

  • Искусственный отбор - выборка наиболее производительных и неприхотливых образцов микроорганизмов и культивирование их в искусственной среде

  • Искусственный мутагенез - внешнее воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов. Применение ультрафиолета, радиации, химических веществ для получения необходимой мутации

  • Генная инженерия - выделение необходимых генов и внедрение их в другие организмы, преобразование, «редактирование» ДНК и РНК, создание генетически модифицированных организмов. Используют метод рекомбинантных плазмид. Рекомбинантная плазмида (recombinant plasmid) - плазмида, состав которой искусственно изменен с использованием методов генной инженерии; включает участки ДНК разных плазмид либо содержит последовательности нуклеотидов, выделенные из хромосом каких-либо организмов.

Метод рекомбинантных плазмид

  • Хромосомная инженерия-манипуляции с хромосомами и их участками называют хромосомной инженерией. Её методы дают возможность заменить одну или обе гомологичные хромосомы на другие или ввести дополнительные хромосомы в генотип организма. Метод добавления хромосом в геном детально разработан на культурных злаках. Ученые внесли отдельные хромосомы ржи в хромосомный набор пшеницы. Привнесённые хромосомы ржи дали возможность существенно повысить зимостойкость гибридной пшеницы, придали ей устойчивость к полеганию и к заболеваниям.

Клонирование – процесс или технология получения клонов. Клоном принято называть организм, генетически идентичный или почти идентичный другому.

При клонировании генетический материал берут из клетки одной живущей особи, то есть из одной оплодотворенной клетки (зиготы) удаляют ядро. Затем извлекают ядро из клетки взрослой особи этого же вида и имплантируют его в лишенную ядра зиготу. Это яйцо имплантируют в матку самки данного вида и дают ему возможность расти до рождения клона.

Примеры:

  • Получение ферментов, используемых в промышленности, например, амилаза входит в состав стиральных порошков, улучшает качества муки, ускоряет процессы брожения;

  • Получение незаменимых аминокислот;

  • Производство антибиотиков;

  • Получение дополнительных источников энергии – этанола, водорода, газа;

  • Изготовление хлебобулочных изделий (выращивание дрожжей);

  • Производство спирта и алкогольной продукции;

  • Изготовление кисломолочных продуктов;

  • Выращивание металлов из бедных руд;

  • Очистка сточных вод.