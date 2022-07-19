Органогенез

После гаструляции начинается следующий этап в развитии зародыша — дифференцировка зародышевых листков и закладка органов – органогенез.

Вначале происходит формирование осевых органов — нервной системы, хорды и пищеварительной трубки. Стадия, на которой осуществляется закладка осевых органов, называется нейрулой.

Из эктодермы у позвоночных формируется нервная трубка, развивается наружный покров кожи — эпидермис, и его производные (ногти, волосы, сальные и потовые железы), эпителий рта, носа, анального отверстия, выстилка прямой кишки, эмаль зубов, воспринимающие клетки органов слуха, обоняния, зрения и т. д.

Из энтодермы развиваются эпителиальные ткани, выстилающие пищевод, желудок, кишечник, дыхательные пути, легкие или жабры, печень, поджелудочную железу, эпителий желчного и мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, щитовидную и околощитовидную железы.

Производными мезодермы являются соединительнотканная основа кожи (дерма), вся собственно соединительная ткань, кости скелета, хрящи, кровеносная и лимфатическая системы, дентин зубов, брыжейка, почки, половые железы, мускулатура.

Таблица 1. Производные зародышевых листков

Эктодерма Энтодерма Мезодерма Нервная система (головной мозг, спинной мозг, ганглии, нервы, рецепторные клетки органов чувств) Эпидермис кожи и его производные (ногти, волосы, потовые железы) Эпителий ротовой полости и полости анального отверстия Хрусталик глаза Зубная эмаль Пищеварительная система (печень, поджелудочная железа, кишечник, желудок) Дыхательная система (лёгкие, трахея, бронхи) Эпителий желудка, пищевода, кишечника Эпителий трахеи, бронхов, лёгких Эпителий желчного пузыря Эпителий мочевого пузыря Эпителий мочеиспускательного канала Щитовидная и паращитовидная железа Половая система (семенники, яичники и органы половой системы) Мышечная ткань (гладкая, поперечнополосатая, сердечная) Кровеносная система (сердце, кровеносные сосуды) Выделительная система (почки, мочеточник, мочевой пузырь, уретра) Соединительная ткань (костная, хрящевая, кровь, лимфа) Дерма кожи Дентин зубов Брыжейка Хорда

Зародыш животных развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и органы находятся в тесном взаимодействии. При этом один зачаток оказывает влияние на другой, в значительной мере определяя путь его развития. Кроме того, на темпы роста и развития зародыша оказывают влияние внешние и внутренние условия.

Зародышевые оболочки

Эмбриональное развитие организмов протекает по-разному у разных типов животных, но во всех случаях необходимая связь зародыша со средой обеспечивается специальными внезародышевыми органами, функционирующими временно и называемыми провизорными. Примерами таких временных органов являются желточный мешок у личинок рыб, плацента у млекопитающих.

Развитие зародышей высших позвоночных животных, в том числе и человека, на ранних стадиях развития весьма похоже на развитие ланцетника, но у них, уже начиная со стадии бластулы, наблюдается появление специальных зародышевых органов — дополнительных зародышевых оболочек (хориона, амниона и аллантоиса), обеспечивающих защиту развивающегося зародыша от высыхания и различного рода воздействий среды.

Наружная часть сферического образования, развивающегося вокруг бластулы, называется хорионом. Эта оболочка покрыта ворсинками. У плацентарных млекопитающих хорион вместе со слизистой оболочкой матки образует детское место, или плаценту, обеспечивающую связь плода с материнским организмом.

Второй зародышевой оболочкой является амнион (лат. amnion — околозародышевый пузырь). Амнион зародыша заполнен жидкостью.

Амниотическая жидкость — водный раствор белков, сахаров, минеральных солей, содержащий также гормоны. Количество этой жидкости у шестимесячного зародыша человека достигает 2 л, а к моменту родов — 1 л. Стенка амниотической оболочки — производное экто- и мезодермы.

Аллантоис (лат. alios — колбаса, oidos — вид) — третья зародышевая оболочка. Это зачаток мочевого мешка.

У различных позвоночных животных его функции различны. У пресмыкающихся и птиц в нем накапливаются продукты жизнедеятельности зародыша до вылупливания из яйца. У зародыша человека он не достигает больших размеров и исчезает на третьем месяце эмбрионального развития.

Анамнии (низшие позвоночные животные: круглоротые, рыбы, земноводные) – организмы, в процессе эмбриогенеза которых не возникает зародышевых оболочек – амниона и аллантоиса). Связаны с водной средой на протяжении всего онтогенеза или на некоторых его стадиях.

Амниоты (высшие позвоночные животные: пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие) – организмы, для которых характерно образование зародышевых оболочек вокруг зародыша. Эмбриональное развитие амниот протекает в яйцах, откладываемых на суше, или в организме матери.