Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Сукцессия Экологические проблемы Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Одномембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Репликация ДНК Биосинтез белка Митоз Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Липиды Мейоз Общее строение клетки, классификация органоидов
Генетика
Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Типы размножения Постэмбриональный период развития Бесполое размножение
Эволюция живой природы
Происхождение человека Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Свойства популяции Формы естественного отбора Взаимодействие природы и общества

Пластический обмен. Фотосинтез

Пластический обмен (ассимиляция, анаболизм) – совокупность реакций синтеза сложных органических соединений в клетке.

Гетеротрофные организмы строят собственные органические вещества из органических компонентов пищи. Гетеротрофная ассимиляция сводится, по существу, к перестройке молекул.

Органические вещества пищи (белки, жиры, углеводы) → пищеварение → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахара) → биологические синтезы → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Автотрофные организмы способны самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических молекул, потребляемых из внешней среды. Выделяют два вида автотрофного питания: фотосинтез и хемосинтез. В этих процессах образуются сначала простые органические молекулы, которые затем, в результате биологического синтеза, формируют сложные макромолекулы.

Неорганические вещества (углекислый газ, вода) → фотосинтез/хемосинтез → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахара) → биологические синтезы → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Фотосинтез ‒ синтез органических соединений из неорганических за счёт энергии солнечного света.

  • Характерен для растений, цианобактерий и эвглены зелёной.

  • Ведущую роль в процессах фотосинтеза играют фотосинтезирующие пигменты, обладающие уникальным свойством ‒ улавливать свет и превращать его энергию в химическую.

  • Фотосинтезирующие пигменты представляют собой довольно многочисленную группу белковоподобных веществ. Главным является пигмент хлорофилл, встречающийся у всех фототрофов.

  • Фотосинтезирующие пигменты встроены во внутреннюю мембрану пластид у эукариот или во впячивания цитоплазматической мембраны у прокариот.

Схема фотосинтеза

Процесс фотосинтеза подразделяется на реакции, вызываемые светом, и реакции, связанные с фиксацией углерода. Их называют световой и темновой фазами.

1. Световая фаза – это этап, на котором энергия света, поглощенная хлорофиллом, преобразуется в электрохимическую энергию в цепи переноса электронов.

Реакции, вызываемые светом, происходят на фотосинтетических мембранах гран хлоропластов при участии белков-переносчиков и АТФ-синтетазы:

1. возбуждение электронов хлорофилла квантами света и их переход на более высокий энергетический уровень;

2. фотолиз (разложение) воды, происходящий при участии квантов света:

2О → 4Н+ + 4е- + О2;

3. восстановление акцепторов электронов — НАДФ+ до НАДФ • Н

+ + 4е- + НАДФ+ → НАДФ • Н.

Данный процесс происходит внутри тилакоидов — складках внутренней мембраны хлоропластов.

Важно! Происходит только на свету

Результатами световой фазы являются:

- фотолиз воды с образованием свободного кислорода,

- синтез АТФ,

- восстановление НАДФ+ до НАДФ • Н

2. Темновая фаза — процесс преобразования (фиксации) СО2 в глюкозу в строме (пространстве между гранами) хлоропластов с использованием энергии АТФ и НАДФ • Н.

  • Происходит в строме хлоропласта (пространстве между гранами).

  • Здесь происходит фиксация углекислого газа, из которого синтезируется глюкоза. Также реакции автотрофной фиксации углекислого газа называют циклом Кальвина. Реакция: СО2 + Н2О = C6H12O6.

  • СО2 и Н2О ‒ это простые вещества, поэтому соединить их вместе очень сложно. Нужно много энергии. Здесь происходит затрата АТФ из световой фазы и НАДФ-Н2.

Основные процессы темновой фазы:

  • Образование моносахаридов;

  • Происходит затрата энергии, образовавшийся в световой фазе;

  • Происходит в строме хлоропластов.

Важно! Темновая фаза так названа, не потому что происходит ночью, а потому что ей не нужен свет. Ей нужны только СО2, вода и АТФ. Если все это имеется, она может идти и на свету, и в темноте.

Суммарное уравнение фотосинтеза

6СO2+6H2O+Свет → C6H12O6+6O2

(Углекислый газ + Вода + Свет = Углеводы (глюкоза) + Кислород)

Появление фотосинтеза сыграло большую роль в эволюции органического мира.

Значение фотосинтеза в природе

  1. В процессе фотосинтеза, кроме моносахаридов (глюкоза и др.), которые превращаются в крахмал и запасаются растением, синтезируются мономеры других органических соединений – аминокислоты, глицерин и жирные кислоты. Таким образом, фототрофы обеспечивают себя и все живое на Земле необходимыми органическими веществами и кислородом.

  2. Атмосфера насыщается кислородом.

  • Кислородное дыхание является самым выгодным способом энергетического обмена.

  • Кислородная атмосфера (за счет озонового экрана) защищает живые организмы от губительного ультрафиолетового излучения.

  1. Из атмосферы поглощается углекислый газ, который мог бы вызвать парниковый эффект (перегрев Земли).

Влияние появления фотосинтезирующих организмов на дальнейшую эволюцию жизни на Земле

  1. Фотосинтезирующие организмы создают питание для гетеротрофов, это способствовало эволюции животных.

  2. Накопление в атмосфере кислорода привело к возникновению кислородного дыхания – самого выгодного способа энергетического обмена.

  3. Возникновение озонового экрана уменьшило поток солнечной радиации, падающей на землю, и позволило организмам выйти из океана на сушу.

*Прочитайте темы “Пластический обмен. Хемосинтез” и выполните тестирование.