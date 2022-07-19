Транспорт веществ в клетку

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Селекция животных Эмбриональный период развития Половое размножение Бесполое размножение Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Органогенез Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Постэмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Происхождение человека Формы борьбы за существование Результаты эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Геологические эры Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Митоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Двумембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Клеточная теория Клеточный цикл Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Мейоз
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)

Транспорт веществ в клетку

Живые организмы представляют собой открытые системы, которые нуждаются в поступлении веществ и энергии извне.

Поступление веществ в клетку называется эндоцитоз («эндо» = внутрь, «цито» = клетка), а их выделение из клетки – экзоцитоз («экзо» = наружу).

Эндоцитоз – поступление веществ в клетку.

Экзоцитоз – выделение веществ из клетки.

Существует два типа проникновения веществ в клетку через мембраны: пассивный и активный транспорт.

Пассивный транспорт

  • Перенос веществ через мембрану

  • По градиенту концентрации (из области большей концентрации в область меньшей).

  • Без затрат энергии.

Простая диффузия

  • «Просачивание» молекул через билипидный слой или белковые поры.

  • Путём простой диффузии в клетку проникают гидрофобные вещества (O2, N2, бензол) и полярные маленькие молекулы (CO2, H2O, мочевина). Не проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки). Не требует затрат АТФ.

  • Не проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки).

Облегченная диффузия

  • Диффузия вещества по градиенту его концентрации, которая осуществляется с помощью специальных погружённых в мембрану транспортных белков-переносчиков. Не требует затрат АТФ.

  • Проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки).

Осмос

  • Процесс односторонней диффузии растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества из области с меньшей концентрацией растворенного вещества через полупроницаемую мембрану.

  • Перенос растворителя через мембрану обусловлен осмотическим давлением: система пытается выровнять концентрацию раствора в обеих средах, разделённых мембраной.

  • Существует явление обратного осмоса – обратной диффузии растворителя.

Активный и пассивный транспорт

Активный транспорт

  • Перенос вещества через мембрану или слой клеток

  • Против градиента концентрации (из области меньшей концентрации в область большей).

  • С затратой энергии АТФ.

К активно транспортируемым веществам относят ионы натрия, калия, кальция, железа, водорода, хлора, йода, мочевой кислоты, некоторые сахара и большинство аминокислот.

Калий-натриевый насос

Механизм активного транспорта лучше всего изучен для натрий-калиевого насоса (Na+/K+-нaсоса) – транспортного процесса, который выкачивает ионы натрия через мембрану клетки наружу и в то же время закачивает в клетку ионы калия.

  • Насос отвечает за поддержание различной концентрации ионов натрия и калия по обе стороны мембраны, а также за наличие отрицательного электрического потенциала внутри клеток.

  • Работа насоса. Когда 2 иона калия связываются с белком-переносчиком снаружи и 3 иона натрия связываются с ним внутри, активируется АТФ-азная функция белка. Это ведет к расщеплению 1 молекулы АТФ до АДФ с выделением энергии высокоэнергетической фосфатной связи. Полагают, что эта освобожденная энергия вызывает изменение молекулы белка-переносчика, в результате 3 иона натрия перемещаются наружу, а 2 иона калия – внутрь клетки.

Калий-натриевый насос

Фагоцитоз

  • От греч. «фаго» – пожирать

  • Поглощение клеткой твердых органических веществ. Выросты мембраны окружают твёрдую частицу и образуют углубление, которое отпочковывается внутрь клетки и образуется пузырёк – фагосома.

  • Фагоцитоз свойственен простейшим, кишечнополостным, лейкоцитам, а также клеткам капилляров костного мозга, селезенки, печени, надпочечников.

Пиноцитоз

  • От греч. «пино» – пью

  • Поглощения клеткой капель жидкости с растворёнными веществами. Механизм поглощения схож с механизмом фагоцитоза.

  • Пиноцитоз характерен для животных клеток.

а) фагоцитоз и б) пиноцитоз

*Прочитайте темы “Метаболизм. Основные понятия” и “Энергетический обмен в клетке” и выполните тестирование.