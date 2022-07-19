Организм— целостная саморегулирующаяся система

Организм— это целостная биологическая система, обладающая свойствами, присущими живым объектам.

Свойства биологических систем будут характерны для всех живых организмов

• обмен веществ

• клеточное строение

• единство химического состава

• раздражимость

• саморегуляция

• самовоспроизведение

• наследственность

• изменчивость

• дискретность

• рост и развитие

• движение

• ритмичность

• энергозависимость

Называя организм системой, мы подразумеваем, что он состоит из множества компонентов. Чаще всего организм можно разделить на системы органов, отдельные органы, ткани и клетки.

Клетка— элементарная структурно-функциональная единица живого. — элементарная структурно-функциональная единица живого. Это значит, что на уровне клетки могут осуществляться все необходимые организму процессы (поэтому возможно существование одноклеточных организмов), однако у многоклеточных чаще всего клетки разделены по функциям. Клетка— мельчайшая единица жизни, на уровнях меньше клеточного жизнь невозможна.

Клетки, отвечающие за определённые процессы в организме, могут объединяться в группы и образовывать ткани.

Ткань— совокупность межклеточного вещества и клеток, объединённых по строению, происхождению и выполняемым функциям. — совокупность межклеточного вещества и клеток, объединённых по строению, происхождению и выполняемым функциям. Группы тканей со сходными функциями объединяются в органы, а те— в системы органов.

Так формируется организм— многоуровневая система, отличительной чертой которой является морфологическая и функциональная целостность.

Организм— открытая система. Это значит, что между организмом и окружающей средой постоянно происходит обмен энергией и веществом.

Однако этот обмен должен быть регулируемым, чтобы организм сохранил свои уникальные характеристики, отделяющие его по свойствам от внешнего мира (химический состав, температура, давление внутри организма отличаются от окружающей среды). Поэтому живые организмы обладают раздражимостью.

Раздражимость— способность живого объекта реагировать на воздействие окружающей среды.

Так регулируется непрерывное взаимодействие организма с внешним миром, однако и внутри этой биологической системы нужно поддерживать постоянство определённых характеристик.

Организм— саморегулирующаяся система. Принцип саморегуляции основан на поддержании гомеостаза— постоянства внутренней среды.

Примером саморегуляции является расширение сосудов при повышении температуры— теплоотдача увеличивается, что ведёт к охлаждению. В живом организме константными должны оставаться многие характеристики: температура, давление, частота сердечных сокращений, химический состав. В понятие гомеостаза также включено поддержание постоянного уровня кислотности, характеризуемого значением водородного показателя (pH). Значение водородного показателя меньше 7 говорит о том, что среда кислая, больше— щелочная.

Нормальное значение pH крови примерно 7,4; изменение этого показателя даже на половину единицы может стать фатальным, поэтому поддержание постоянства уровня кислотности чрезвычайно важно.

Поведение организма направлено на удовлетворение потребностей, необходимых для поддержания жизнедеятельности.

Деятельность организма направлена на поддержание собственной жизни. Одним из возможных вариантов этой деятельности является инстинктивное поведение.

Инстинкт— врожденная форма поведения, характерная для особей определенного вида в определённых условиях.

Инстинктивное поведение необходимо организму для восполнения каких-либо ресурсов, обеспечения безопасности и выполнения некоторых функций.

Примерами такого поведения у человека является плач младенца, ведь это единственный его инструмент для удовлетворения своих потребностей посредством матери.

Даже брезгливость— поведение, выработанное в ходе эволюции, чтобы защитить человека от заражения различными болезнями; чувство отвращения вызывают потенциальные источники такой опасности.

Употребление беременными женщинами в пищу мела тоже не является иррациональным поведением; мел в качестве источника ионов кальция необходим для гармоничного развития плода.