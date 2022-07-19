Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Органогенез Эмбриональный период развития Гаметогенез Селекция животных Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Половое размножение Мутационная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция растений Комбинативная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Бесполое размножение
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Результаты эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Микроэволюция. Способы видообразования
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Экологические проблемы
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Генетический код и его свойства Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Двумембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Фотосинтез Одномембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Мейоз Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики

Типы взаимоотношений организмов

Один организм может оказывать на другой как положительное, так и отрицательное воздействие. Более того, отношения могут иметь и нейтральный характер. В зависимости от результата взаимодействия особей отношения делят на симбиоз, антибиоз и нейтральные отношения.


Симбиотические отношения

Если особи находятся в симбиотических отношениях, то хотя бы один из них получает от этой связи пользу, не нанося при этом вреда другому.

Симбиоз включает в себя три подвида взаимодействий:

  • Мутуализм ― пример истинного симбиоза, когда оба организма получают от отношений пользу и не могут существовать без партнера (простейшие ― жгутиконосцы, в кишечнике термитов, выделяющие фермент, расщепляющий целлюлозу; сожительство гриба и водоросли в составе лишайника; насекомые и насекомоопыляемые растения);

  • Кооперация ― вид взаимовыгодных отношений, который не обязателен для партнеров (сотрудничество рака-отшельника и актинии ― актиния, имея стрекательные клетки, способна защитить рака, от которого взамен она получает возможность к постоянному передвижению и кусочки пищи, которые остаются от его трапезы, при этом эти организмы могут существовать и по отдельности);

  • Комменсализм ― вид отношений, полезный для одного организма и нейтральный для другого (рыба-прилипала с помощью специальной присоски, сформировавшейся на ее спине за время эволюции, прикрепляется к акуле, таким образом она путешествует вместе со своей хозяйкой по просторам океана, не принося ей существенного дискомфорта; отношения между хищниками и падальщиками).

Антибиоз

В случае антибиотических отношений, наоборот, хотя бы один организм получает вред от отношений.

К антибиозу относят паразитизм, хищничество и конкуренцию.

  • Паразит использует хозяина в качестве среды обитания и источника пищи. При этом хозяин испытывает вредное воздействие, но его уровень недостаточно высок, чтобы стать смертельным (клещи, черви-паразиты (печеночный сосальщик, бычий цепень, человеческая аскарида и т. д.), болезнетворные бактерии, все вирусы, некоторые растения, грибы (гриб-трутовик, фитофтора, головня, ржавчина).

  • Отношения хищник-жертва характеризуются использованием одного организма другим в качестве пищи. Жертва при этом погибает (плотоядные животные поедают травоядных, некоторые растения (венерина мухоловка, росянка) и грибы также могут быть хищниками).

  • Конкуренция возникает между организмами, соревнующимися за одинаковые ресурсы. Наиболее острая конкуренция происходит между особями одного вида, так как их ресурсы максимально схожи. Внутри вида особи могут конкурировать не только за ресурсы, но и за право на размножение. Могут конкурировать и неблизкие виды: волк и лиса конкурируют за пищу ― зайца, растения в лесу, на дне океана конкурируют за свет, на лугу, в степи, в пустыне ― за доступ влаги.

Нейтрализм

Нейтральными называют отношения между организмами, когда они не приносят друг другу ни пользы, ни вреда, не используют друг друга в качестве пищи, а просто сосуществуют.

Они зависят от состояния сообщества, в котором они обитают, но не зависят друг от друга (белка и лось).