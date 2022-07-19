Двумембранные органоиды

К двумембранным органоидам относятся:
Митохондрии
Пластиды
Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт ферментативных систем митохондрий.
Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы.
В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Благодаря наличию выпячиваний мембраны увеличивается ее площадь, а значит и количество ферментов, осуществляющих окислительное фосфорилирование. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.
В ДНК митохондрий закодированы не все митохондриальные белки, большая часть их генов находятся в ядерном геноме, а другие нужные им продукты синтезируются в цитоплазме клетки, а затем транспортируются в митохондрии. Геномы митохондрий отличаются по размерам: например, геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов.
Пластиды бывают следующих типов:
С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл.
В одной клетке листа может находиться 15-20 и более хлоропластов, а у некоторых водорослей – лишь 1-2 гигантских хлоропласта (хроматофора) различной формы.
Хлоропласты ограничены от цитоплазмы двумя мембранами – наружной и внутренней. Наружная мембрана отграничивает жидкую внутреннюю гомогенную среду хлоропласта – строму. В строме содержатся белки, липиды, ДНК (кольцевая молекула), РНК, рибосомы и запасные вещества (липиды, крахмальные и белковые зерна), а также ферменты, участвующие в фиксации углекислого газа.
На экзамене может попасться не только вопрос про хлоропласты, но и про любой другой вид пластид. По окраске и выполняемой функции выделяют следующие типы пластид:
Выделяют следующие типы лейкопластов: амилопласты, элайопласты, протеинопласты.
Амилопласты — внешне похожи на пропластиды, но в строме содержатся гранулы крахмала. Амилопласты, как правило, присутствуют в запасающих органах растений, в частности в клубнях картофеля. Амилопласты высших растений могут превращаться в хлоропласты.
Элайопласты — служат для запасания жиров.
Протеинопласты — служат для запасания белков.
Следующий тип пластид — этиопласты.
Зафиксируем информацию об основных типах пластид в таблице.
|Тип пластиды
|Цвет
|Место нахождения
|Функция
|Хлоропласт
|зеленые
|зеленые части растения
|фотосинтез
|Хромопласт
|красные/желтые
|лепестки, плоды
|окрашивание лепестков и плодов
|Лейкопласт
|бесцветные
|запасающие ткани (в клубнях, корневищах)
|запас питательных веществ
Пластиды каждого типа имеют свое строение и несут свои, им присущие функции. Однако возможны переходы пластид из одного типа в другой.
Современная теория симбиогенеза утверждает, что митохондрии и хлоропласты – потомки определённых групп бактерий, которые вступили в симбиоз с предками современных эукариот. В ходе эволюции бактерии-эндосимбионты превратились в полуавтономные органоиды. Они сохранили способность синтезировать некоторые белки автономно от клетки-хозяина и способность размножаться путем деления. Но значительная часть генетического материала митохондрий и хлоропластов переместилась в ядро. В результате эти органоиды утратили способность размножаться вне клетки-хозяина, свойственную многим симбиотическим бактериям.
имеют собственный генетический аппарат – кольцевая молекула ДНК без гистонов,
имеют свой аппарат синтеза белка – рибосомы прокариотического типа,
размножаются бинарным делением независимо от деления клетки,
двуслойная мембрана: внутренний слой сходен по составу с бактериальными клетками, а внешний – с мембранами пищеварительных вакуолей эукариот (это не случайно, т.к. бактерия была съедена эукариотической клеткой, а значит, оказалась в пищеварительной вакуоли).