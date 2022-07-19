Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания
Цитология
Мейоз Клеточная теория Биосинтез белка Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Митоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез Генетический код и его свойства Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Половое размножение Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Селекция животных Мутационная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Селекция растений Органогенез Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Результаты эволюции Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Свойства популяции Геологические эры Формы естественного отбора Происхождение человека Взаимодействие природы и общества Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические проблемы Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Двумембранные органоиды

К двумембранным органоидам относятся:

  • Митохондрии

  • Пластиды

Митохондрии – полуавтономные органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ – универсального носителя энергии.

Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт ферментативных систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы.

В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Благодаря наличию выпячиваний мембраны увеличивается ее площадь, а значит и количество ферментов, осуществляющих окислительное фосфорилирование. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Митохондрии имеют собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл.

В ДНК митохондрий закодированы не все митохондриальные белки, большая часть их генов находятся в ядерном геноме, а другие нужные им продукты синтезируются в цитоплазме клетки, а затем транспортируются в митохондрии. Геномы митохондрий отличаются по размерам: например, геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов.

Пластиды (от др.-греч. Πλαστόс – вылепленный) – полуавтономные органеллы высших растений, водорослей и некоторых фотосинтезирующих простейших.

Пластиды бывают следующих типов:

Хлоропласты (от греч. Χλωρός – «зелёный») – зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот.

С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл.

В одной клетке листа может находиться 15-20 и более хлоропластов, а у некоторых водорослей – лишь 1-2 гигантских хлоропласта (хроматофора) различной формы.

Хлоропласты ограничены от цитоплазмы двумя мембранами – наружной и внутренней. Наружная мембрана отграничивает жидкую внутреннюю гомогенную среду хлоропласта – строму. В строме содержатся белки, липиды, ДНК (кольцевая молекула), РНК, рибосомы и запасные вещества (липиды, крахмальные и белковые зерна), а также ферменты, участвующие в фиксации углекислого газа.

Внутренняя мембрана хлоропласта образует впячивания внутрь стромы – тилакоиды, которые имеют форму уплощенных мешочков (цистерн) , благодаря чему увеличивается площадь рабочей поверхности хлоропластов. Несколько таких тилакоидов, лежащих друг над другом, образуют грану. Именно в мембранах тилакоидов локализованы светочувствительные пигменты, а также переносчики электронов и протонов, которые участвуют в поглощении и преобразовании энергии света.

На экзамене может попасться не только вопрос про хлоропласты, но и про любой другой вид пластид. По окраске и выполняемой функции выделяют следующие типы пластид:

Пропластиды — предшественники остальных типов пластид. Они дифференцируются в другие пластиды.

Лейкопласты — бесцветные пластиды. Располагаются в запасающих тканях (клубнях, корневищах). Служат для запасания питательных веществ.

Выделяют следующие типы лейкопластов: амилопласты, элайопласты, протеинопласты.

  • Амилопласты — внешне похожи на пропластиды, но в строме содержатся гранулы крахмала. Амилопласты, как правило, присутствуют в запасающих органах растений, в частности в клубнях картофеля. Амилопласты высших растений могут превращаться в хлоропласты.

  • Элайопласты — служат для запасания жиров.

  • Протеинопласты — служат для запасания белков.


Следующий тип пластид — этиопласты.

  • Этиопласты, или темновые пластиды, развиваются из пропластид в темноте, при освещении они превращаются в хлоропласты.
    Хлоропласты — зеленые пластиды за счет пигмента хлорофилла. Преимущественно находятся в зеленых частях растения (стебли, листья). Основная функция — фотосинтез.

  • Хромопласты — красные/желтые пластиды за счет содержащихся в них пигментов — каротиноидов. Находятся в лепестках и плодах растений. Их основная функция — окрашивание лепестков и плодов. Хромопласты могут развиваться из пропластид или повторно дифференцироваться из хлоропластов; также хромопласты могут превращаться в хлоропласты.

Зафиксируем информацию об основных типах пластид в таблице.

Тип пластиды Цвет Место нахождения Функция
Хлоропласт зеленые зеленые части растения фотосинтез
Хромопласт красные/желтые лепестки, плоды окрашивание лепестков и плодов
Лейкопласт бесцветные запасающие ткани (в клубнях, корневищах) запас питательных веществ

Пластиды каждого типа имеют свое строение и несут свои, им присущие функции. Однако возможны переходы пластид из одного типа в другой.

Теория симбиогенеза (происхождение митохондрий и хлоропластов)

Современная теория симбиогенеза утверждает, что митохондрии и хлоропласты – потомки определённых групп бактерий, которые вступили в симбиоз с предками современных эукариот. В ходе эволюции бактерии-эндосимбионты превратились в полуавтономные органоиды. Они сохранили способность синтезировать некоторые белки автономно от клетки-хозяина и способность размножаться путем деления. Но значительная часть генетического материала митохондрий и хлоропластов переместилась в ядро. В результате эти органоиды утратили способность размножаться вне клетки-хозяина, свойственную многим симбиотическим бактериям.

Доказательства теории симбиогенеза:

  • имеют собственный генетический аппарат – кольцевая молекула ДНК без гистонов,

  • имеют свой аппарат синтеза белка – рибосомы прокариотического типа,

  • размножаются бинарным делением независимо от деления клетки,

  • двуслойная мембрана: внутренний слой сходен по составу с бактериальными клетками, а внешний – с мембранами пищеварительных вакуолей эукариот (это не случайно, т.к. бактерия была съедена эукариотической клеткой, а значит, оказалась в пищеварительной вакуоли).